El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez, ha votado a primera hora de la mañana, sobre las 9:15 horas, tras la apertura de los colegios electorales en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid en unas elecciones generales clave para el PSOE. El candidato socialista ha acudido a votar solo, y ha explicado que su mujer, Begoña Gómez, lo ha hecho por correo.

Tras depositar su voto en la urna, Sánchez ha señalado que "el mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha destacado. El presidente del Gobierno ha confesado a los medios de comunicación que pasará el día junto a su familia y comerá "paella".

El presidente del Gobierno ha apelado a "una movilización histórica" para que el próximo Parlamento "refleje la voluntad de la ciudadanía". Sánchez ve una "movilización épica" y detalla que una alta participación dará más fuerza al futuro Gobierno.

Una jornada de reflexión familiar

Sánchez pasó la jornada de reflexión haciendo deporte y con su familia, tras semanas de intensa precampaña y campaña electoral de cara a este 29N.

Una de las facetas que hemos podido conocer del presidente del Gobierno últimamente ha sido esa de practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana y así lo ha hecho junto a su esposa Begoña Gómez, tal y como difundió el PSOE en redes.

"Pues tenía gana de volver a coger la bici. Llevo unas cuanta semanas que no he podido por la campaña y la precampaña", dijo sánchez con la gorra roja 'Make science great again', mientras se preparada para ataviarse con elementos protectores y comenzar a practicar enduro.