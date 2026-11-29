España está llamada hoy a las urnas. Del resultado de estas elecciones generales saldrá la composición del nuevo Parlamento. En total concurren a las urnas 929 candidaturas al Congreso y al Senado. Casi un 15% menos que en 2023.

En juego hay 350 diputados en 52 circunscripciones, y otras 373 candidaturas al Senado, con 209 escaños para elegir.

Así se elige la composición del Congreso

Para el Congreso, en cada una de las 50 provincias se eligen un mínimo inicial dos diputados o diputadas y en Ceuta y Melilla se elige a un diputado/a. Todos los diputados y diputadas son elegidos o elegidas por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. A partir de ahí, los restantes 248 diputados del Congreso de los Diputados se distribuyen entre las cincuenta provincias en función a la población de cada provincia.

Albacete 4

Alicante/Alacant 12

Almería 6

Araba/Álava 4

Asturias 7

Ávila 3

Badajoz 5

Balears (Illes) 8

Barcelona 32

Bizkaia 8

Burgos 4

Cáceres 4

Cádiz 8

Cantabria 5

Castellón/Castelló 5

Ciudad Real 5

Córdoba 6

A Coruña 8

Cuenca 3

Gipuzkoa 6

Girona 6

Granada 7

Guadalajara 3

Huelva 5

Huesca 3

Jaén 5

León 4

Lleida 4

Lugo 4

Madrid 38

Málaga 11

Murcia 10

Navarra 5

Ourense 4

Palencia 3

Las Palmas 8

Pontevedra 7

La Rioja 4

Salamanca 4

Santa Cruz de Tenerife 7

Segovia 3

Sevilla 12

Soria 2

Tarragona 6

Teruel 3

Toledo 6

Valencia 16

Valladolid 5

Zamora 3

Zaragoza 7

Ceuta 1

Melilla 1

Así se elige la composición del Senado

De los 269 senadores, 209 se eligen por sufragio universal; mientras que los 60 senadores/as restantes son elegidos por las asambleas legislativas de las comunidades autónomas: uno por comunidad y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

En cada circunscripción provincial se eligen cuatro senadores; en las circunscripciones insulares se eligen tres en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; y uno en Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma. Las ciudades de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas dos Senadores.