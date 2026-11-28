El Hospital Nuestra Señora de los Reyes atiende actualmente a veinte migrantes, la cifra más alta registrada hasta ahora en el centro hospitalario de El Hierro. Una situación que ha obligado a activar recursos extraordinarios para aliviar la presión asistencial, después de la última tragedia migratoria en aguas próximas a la isla, que dejó catorce fallecidos y noventa supervivientes.

De los veinte migrantes atendidos en el hospital, catorce permanecen ingresados y seis están en observación en el servicio de Urgencias. Todos se encuentran estables, salvo uno, que permanece estable dentro de la gravedad.

Casi la mitad de las camas están ocupadas por personas que llegaron en cayucos

La cifra supera la capacidad habitual del centro, que dispone de 31 camas para atender tanto a la población residente como a las personas migrantes que llegan a la isla. Ante esta situación, la Gerencia del hospital coordina con el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y la Unidad Militar de Emergencias (UME) el traslado de tres pacientes que permanecen en Urgencias al hospital de campaña desplegado por los militares. Un cuarto paciente, cuyo estado reviste mayor gravedad, será trasladado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife.

Precisamente, desde ayer por la tarde está operativo en El Hierro un Puesto Sanitario Avanzado desplegado para reforzar la capacidad de asistencia sanitaria ante la llegada de cayucos. Este dispositivo se ha habilitado como apoyo a los servicios de emergencia que trabajan en la isla y permitirá ampliar los recursos disponibles para atender a las personas rescatadas y aliviar la presión sobre las infraestructuras sanitarias insulares.

Al menos catorce migrantes muertos en el último cayuco

El refuerzo llega después de uno de los rescates más dramáticos de los últimos meses. El cayuco localizado el viernes por un velero a unas 39 millas náuticas al sur-suroeste de La Restinga transportaba a un centenar de personas. Catorce habían fallecido durante la travesía y otras 90 sobrevivieron, después de permanecer a la deriva, sin agua ni alimentos, durante varios días.

Los ocupantes habían partido de Gambia diez días antes. Muchos llegaron en condiciones muy delicadas, con síntomas de hipotermia y deshidratación, además de fracturas y lesiones que dificultaban incluso que pudieran caminar. Seis personas tuvieron que ser evacuadas en helicóptero debido a su estado de salud. Tres de ellas fueron trasladadas inicialmente al hospital herreño.

La atención sanitaria se suma así a la presión que soportan los servicios de emergencia de una isla con recursos limitados. El despliegue del puesto avanzado y del hospital de campaña de la UME busca dar respuesta a una situación excepcional, en la que la llegada de embarcaciones y el estado de salud de sus ocupantes están poniendo al límite la capacidad asistencial de El Hierro.