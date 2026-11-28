Los candidatos a las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, dedican la jornada de reflexión a descansar y estar con sus familias tras dos semanas de campaña. Alberto Núñez Feijóo ha previsto una visita privada a Ceuta, Irene Montero ha salido al campo con su perra Rumba y Ada Colau viajará a Barcelona, donde también votará.

El presidente del Partido Popular se desplazará este sábado por la mañana a Ceuta como muestra de "apoyo y solidaridad" con la población de la ciudad autónoma, según han informado fuentes de la formación. El viaje responde a un "compromiso personal" adquirido con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

Feijóo no tendrá agenda pública ni participará en actos políticos durante su estancia. Las fuentes populares han señalado que esta será su sexta visita a Ceuta desde finales de junio y han enmarcado el desplazamiento en su respaldo al pueblo ceutí.

Por la tarde, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno pasará tiempo con su pareja y su hijo. El plan familiar llegará después de cerrar este viernes la campaña electoral en Sevilla, donde pidió a los votantes de izquierdas que apoyen al Partido Popular para "cambiar" España.

En ese último acto, Feijóo defendió la necesidad de un Gobierno "limpio" y que "funcione", en una apelación al electorado de otras formaciones antes de la jornada de votación.

Sánchez pasa el día haciendo deporte

El presidente del Gobierno y candidato socialista a la reeleción, Pedro Sánchez, pasará la jornada de reflexión haciendo deporte y con la familia, tras los 15 días de intensa campaña electoral del 29N.

Sánchez es un asiduo a practicar deportes como el enduro con bicicleta de montaña en entornos naturales los fines de semana, afición que se suma a la de practicar sesiones de carrera combinadas con ejercicios de fuerza, siempre que la agenda se lo permita.

Irene Montero sale a pasear con su perra

La candidata de Podemos, Irene Montero, ha comenzado el sábado con un paseo por el campo junto a su perra Rumba. La secretaria política de la formación pasará el resto del día en familia y en su domicilio, según han explicado fuentes del partido.

Montero dedicará estas horas a "Reponer fuerzas después de dos semanas de campaña electoral", han añadido las mismas fuentes. Su agenda para la jornada de reflexión combina así la salida al aire libre con el descanso en casa.

La dirigente cerró la campaña este viernes en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz, en un acto celebrado al aire libre que se prolongó durante más de dos horas. Allí advirtió de que vienen "tiempos muy difíciles", cualquiera que sea el resultado de las urnas.

Montero vinculó ese pronóstico al encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el aumento del gasto militar. También llamó a mantener la movilización social después de las elecciones. "Pase lo que pase, el día 30 tiene que haber millones de personas en las calles", proclamó.

Ada Colau pasa la jornada con su familia

Por su parte, Ada Colau pasará la jornada con su familia en Barcelona. Según fuentes del Frente Amplio, la candidata cogerá un tren hacia su ciudad natal después del cierre de campaña en La Nave de Villaverde, en Madrid.

Colau descansará tras recorrer 12.000 kilómetros durante la campaña. El domingo tiene previsto votar hacia las 11.00 horas en el Institut La Sedeta, en la calle Indústria.

Después regresará a Madrid para seguir el recuento y pasar la noche electoral junto a los dirigentes y al equipo de su candidatura en el Espacio Larra, según las mismas fuentes.