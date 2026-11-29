Al llegar al colegio electoral el próximo 29 de noviembre, los votantes encontrarán papeletas de dos colores. Las blancas corresponden al Congreso de los Diputados y las de color, al Senado. Aunque ambas votaciones se celebran el mismo día, cada una tiene unas reglas particulares.

Para participar en las dos elecciones se utiliza una papeleta para cada Cámara, dentro de su correspondiente sobre. Eso no significa que en el colegio solo haya dos papeletas entre las que elegir, sino que para el Congreso habrá distintas listas, mientras que el Senado reúne a los candidatos en una papeleta común para cada circunscripción.

La papeleta blanca: se elige una lista

En las elecciones al Congreso, el votante elige la candidatura a la que quiere apoyar. La papeleta incluye el nombre de la formación política y los de sus candidatos, colocados en el orden con el que concurren a las elecciones.

Se trata de listas cerradas y bloqueadas. Por lo tanto, no hay que marcar casillas, escoger nombres sueltos ni cambiar su posición. Basta con introducir la papeleta elegida en el sobre blanco y cerrarlo.

El número de candidaturas disponibles depende de las que se presenten en cada delimitación. Por eso, las opciones que se encuentra el votante en una provincia no tienen por qué coincidir con las de otra.

La papeleta de color: se marcan candidatos

En el Senado el procedimiento es diferente. Aquí, el elector debe marcar los nombres de las personas a las que quiere votar, respetando siempre el máximo permitido en su región. Aunque aparecen agrupadas por formaciones, es posible elegir candidatos de partidos diferentes.

En las provincias peninsulares se pueden seleccionar hasta tres candidaturas. En Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, hasta dos. En las restantes delimitaciones insulares, uno.

No es obligatorio agotar ese máximo, quien pueda marcar tres nombres, también puede elegir solamente uno. Después, la papeleta se mete en el sobre de color.

Los errores que conviene evitar

Antes de cerrar cualquier sobre, hay que comprobar que cada papeleta está en el sitio que le corresponde. Las dos votaciones son independientes y las papeletas no deben introducirse juntas en un único sobre.

Asimismo, conviene revisar las marcas del Senado, seleccionar más candidatos de los permitidos convertiría en nulo ese voto. En el Congreso, introducir papeletas de candidaturas diferentes dentro del mismo sobre también provoca su nulidad.

El voto en blanco es válido, puede emitirse dejando vacío el sobre. En el Senado, también cuenta como voto en blanco una papeleta sin ningún candidato señalado.

¿Hay que votar obligatoriamente a las dos Cámaras?

El elector puede participar en ambas o hacerlo solo en una. Tampoco tiene que votar al mismo partido en el Congreso y en el Senado.

Las papeletas y los sobres estarán disponibles en el colegio electoral. Antes de acercarse a la mesa, merece la pena dedicar unos segundos a revisar el color del sobre, la candidatura elegida y, en el caso del Senado, el número de casillas marcadas.