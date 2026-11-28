Dos personas han resultado heridas por disparos de escopeta este sábado en una finca de Utrera, en la provincia de Sevilla, en lo que las primeras informaciones apuntan que podría ser un accidente durante una actividad de caza.

Los afectados han sido trasladados al Hospital Virgen del Rocío en torno a las 12.30 horas, según fuentes de la Guardia Civil. Hasta el momento no ha trascendido la gravedad de las heridas ni se han facilitado más datos sobre los heridos.

La Guardia Civil investiga lo ocurrido en la finca

El suceso, adelantado por 'Diario de Sevilla', está siendo investigado por el Instituto Armado para determinar cómo se produjeron los disparos y esclarecer las circunstancias en las que resultaron heridas ambas personas.

Aunque las primeras informaciones sitúan el incidente en el contexto de una actividad cinegética, la hipótesis de un accidente está pendiente del resultado de las pesquisas. No han trascendido detalles sobre la secuencia de los hechos.

La investigación se desarrolla en la finca donde se produjo el suceso, mientras se espera conocer la evolución de los afectados y el alcance de sus lesiones.

Un cazador de 35 años murió este jueves en León

El incidente de Utrera se conoce después de que un hombre de 35 años muriera este jueves al recibir un disparo mientras participaba en una cacería de jabalíes en Tombrío de Abajo, en la provincia de León.

El Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso en torno a las 18.40 horas. La llamada alertaba de que un participante en una batida había sufrido un impacto de bala.

Hasta el lugar se movilizaron una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico del Punto de Atención Continuada, los bomberos de Ponferrada y el Centro de Coordinación de Emergencias.

La dificultad del terreno obligó a los equipos a utilizar vehículos especiales para acceder hasta el herido. Cuando los profesionales consiguieron llegar, únicamente pudieron certificar el fallecimiento del cazador.