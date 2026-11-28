Un total de 84 pasajeros han sido evacuados este sábado de un tren que ha quedado detenido en las inmediaciones de Aldaba, localidad perteneciente al municipio navarro de la Cendea de Iza. Durante la intervención, los agentes han detectado olor a humo en el interior del convoy, por lo que se ha solicitado la presencia de bomberos para revisarlo.

Según ha informado la Guardia Civil de Navarra, el dispositivo se ha activado después de que Policía Foral solicitara apoyo para evacuar a los viajeros. Hasta el lugar se han desplazado dos patrullas de seguridad ciudadana del Puesto de Pamplona, que han colaborado en el desalojo y han prestado asistencia a los pasajeros.

Una guardería de Zuasti, habilitada como lugar de espera

Una vez fuera del tren, los 84 viajeros se han dirigido a la guardería de Zuasti, habilitada como punto de espera mientras se organizaba una alternativa para continuar el recorrido.

La alcaldesa de la localidad se ha desplazado hasta las instalaciones para facilitar su apertura y permitir que los pasajeros permanecieran allí. La colaboración de las autoridades locales ha permitido disponer de este espacio durante la incidencia.

Posteriormente, los viajeros han embarcado en los autobuses facilitados por Renfe para proseguir su viaje.

Bomberos revisa el tren tras detectarse olor a humo

Durante las labores de evacuación y asistencia, los agentes han percibido olor a humo en el interior del tren y han comunicado esta circunstancia a los servicios de emergencia. A raíz del aviso, se han movilizado efectivos de bomberos para inspeccionar el convoy.

La información facilitada por la Guardia Civil no concreta el origen del olor ni la causa que ha provocado la detención del tren.

Finalizada la revisión, la maquinista ha permanecido en el convoy a la espera de su retirada. La circulación ferroviaria ha quedado interrumpida en sentido Vitoria.

En el operativo han participado efectivos de Policía Foral, Bomberos y Guardia Civil, con la colaboración de las autoridades locales para atender a los viajeros y facilitar su espera hasta el traslado por carretera.