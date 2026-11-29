Una de las anécdotas de las elecciones generales ha tenido lugar durante la votación de Mónica García. La ministra de Sanidad ha olvidado su DNI físico a la hora de acudir al colegio electoral.

Al intentar votar con el DNI electrónico, que se estrena hoy en unas elecciones generales, la aplicación 'MiDNI' ha experimentado problemas de conexión, por lo que ha tenido que salir fuera del colegio momentáneamente, acompañada de un apoderado, para coger cobertura y regresar a las urnas.

Finalmente, a pesar del contratiempo, la ministra de Sanidad ha podido ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral del 29N.

La llegada del DNI electrónico a unas elecciones generales

Por primera vez durante este 29 de noviembre se puede votar con el DNI digital a través de la aplicación 'MiDNI'. No es imprescindible llevar el DNI físico encima a la hora de acudir a las urnas, siempre y cuando tengamos la aplicación digital operativa.

Sánchez ve "una movilización épica" y Feijóo pide "votar con memoria"

Todos los candidatos a la presidencia del Gobierno han ejercido ya su derecho al voto en diferentes colegios electorales de Madrid, excepto Ada Colau, que lo ha hecho en Barcelona.

Pedro Sánchez fue el primero en votar, poco después de la apertura de los colegios electorales. "Veo una movilización épica, tengo buenas sensaciones", ha dicho el actual presidente del Gobierno.

Poco después era el turno de Alberto Núñez Feijóo. El candidato popular votaba curiosamente en el instituto Ramiro de Maeztu, donde estudió bachillerato Pedro Sánchez.

Ada Colau votaba en Barcelona sobre las once de la mañana y aseguraba que "las mujeres tendrán la última palabra" durante estas elecciones generales.

Santiago Abascal, candidato de Vox, votaba también en Madrid sobre las once y media de la mañana.