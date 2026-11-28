Fernando López Miras, presidente de Murcia, ha confirmado este sábado que el Ejecutivo autonómico presentará un recurso al TSJ de Madrid para que se suspenda el traslado del buque MED Emre, el cual naufragó este pasado jueves en la costa de Ibiza con 7.000 toneladas de combustible a bordo.

De los 17 tripulantes uno falleció y otros seis resultaron heridos. Este pasado viernes también se confirmó que el buque será remolcado hasta el puerto de Cartagena, puesto que fue la propuesta del armador y porque es "coherente" y "coincidente" con el análisis realizado por Marina Mercante.

La decisión no ha gustado al gobierno autonómico de Murcia, ya que tanto la alcaldesa, como el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena, sumados a otros cargos, han señalado que "ahora mismo, un peligro potencial ya se dirige hacia las costas de Cartagena y la Región de Murcia".

"Supone un riesgo medioambiental cierto y evidente"

El presidente murciano destaca que supone un "riesgo medioambiental cierto y evidente" que, cada minuto que pasa, "está más cerca", algo que el presidente murciano no entiende porque "lo van a traer al puerto más alejado de donde ha ocurrido ese accidente".

"No han valorado los riesgos, no lo han hecho, y estoy cada vez más convencido de que no han sido conscientes de la decisión que han tomado", ha asegurado López Miras. La preocupación del líder popular, y personalidades y cargos importantes de Cartagena se centra en la posibilidad de que pueda haber un. desastre en la costa murciana con la llegada del buque: "Si hubiera un accidente, y nadie nos garantiza que no pueda haberlo, sería una de las catástrofes medioambientales de mayores consecuencias".

"Haremos todo lo posible para que ese buque, con 8 millones de litros de gasoil, no llegue a Cartagena, porque nuestro compromiso y obligación prioritaria es proteger a la Región de Murcia y, en este caso, a Cartagena", ha sentenciado Miras.