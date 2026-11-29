Un total de 38.616.949 de españoles están llamados este domingo a las urnas, para renovar a los 350 miembros del Congreso y los 209 miembros del Senado.

El dato de participación a las 14:00 horas es del 45,75%, más de cinco puntos con respecto al 2023. Ya han votado 16.434.062 de 35.916.496.

La participación en Canarias a las 13:00 era del 35,36 por ciento, lo que supone 6,46 puntos más que en los comicios de 2023, cuando a esta hora habían votado el 28,9 % de los electores, según datos del Ministerio del Interior.

La participación por Autonomías

La Comunidad Valenciana es la autonomía con mayor porcentaje de participación con un 50,94% de la participación a las 14:00 horas, lo que supone casi cinco puntos más que en el 2023. Seguida de La Rioja, con un porcentaje de 50,85% de participación, 5,10 puntos más que en las elecciones anteriores.

En la Comunidad de Madrid la participación a las 14:00 horas era del 47,19%, más de 6 puntos más que en el año 2023. Por su parte, en Catalunya el porcentaje ha sido del 45,22%, con 8,44 puntos más que en los anteriores comicios.

Por su parte, el porcentaje en Castilla-La Mancha era del 48,03%; en Andalucía del 44,13%; en Aragón del 49,24%; en Cantabria del 46,28%; en Castilla y León la participación a las 14:00 horas era del 44,81%, en Ceuta del 38,40%; en Melilla del 34,13%; en la Comunidad Foral de Navarra del 49,07%; en Extremadura el porcentaje ha sido menor que en 2023, con 44,97% de la participación, 0,19 puntos menos que en las anteriores elecciones; en Galicia el porcentaje era del 43,79%; en las Islas Baleares el porcentaje era del 43,09%; en el País Vasco el porcentaje ha sido de 47,39%; en el Principado de Asturias un 44,97% y en la Región de Murcia un 47,67%.

Por provincias, Valencia ha sido a las 14:00 horas la provincia con mayor porcentaje de participación con un 51,58%, casi cinco puntos más que en el año de 2023, cuando a esta misma hora el porcentaje era de 46,77%.

Los principales candidatos ya han votado

A las 14:00 horas, cuando se ha dado el primer dato de participación, ya habían ejercido su derecho al voto los cuatro principales candidatos. El primero en votar y el más madrugador ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha votado en el Colegio de Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid a las 09:00 horas.

El siguiente en votar ha sido el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ha depositado su papeleta a las 10:34 horas en el Colegio Ramiro de Maeztu de Madrid.

La candidata del Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, ha votado este domingo en su Barcelona natal. Ha sido a las 11:03h en el colegio electoral.

El último de los principales candidatos en votar ha sido el líder de Vox, Santiago Abascal que lo ha hecho a las 11:30 horas.