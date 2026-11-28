El alcalde pedáneo de Orón, localidad perteneciente a Miranda de Ebro (Burgos), ha presentado su dimisión tras ser detenido esta semana por una agresión sexual a una menor de 13 años, que se está investigando.

El Partido Popular ha aceptado su renuncia y le ha suspendido temporalmente de militancia mientras se esclarecen los hechos.

El regidor se encuentra en libertad después de haber pasado una noche en el calabozo y tiene impuesta una orden de alejamiento respecto de la menor, según la información publicada por 'El Correo'. La investigación se centra en esclarecer la veracidad de unos tocamientos a la niña.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor, según explicaron fuentes de la investigación. Los hechos denunciados habrían ocurrido aproximadamente un mes antes de la detención, en un establecimiento de la localidad, de acuerdo con esa información.

El PP acepta la dimisión y suspende su militancia

El presidente comarcal del PP en Miranda de Ebro, Jorge Castro, confirmó la dimisión y explicó que fue el propio alcalde pedáneo quien comunicó al partido la existencia de la denuncia y puso su cargo a disposición de la formación.

Los populares aceptaron la renuncia y acordaron suspenderle de militancia. Castro señaló que el partido mantiene su derecho a la presunción de inocencia. La medida afecta a su vinculación con la formación mientras continúa el esclarecimiento de lo sucedido.

La renuncia abre ahora el proceso para sustituir al alcalde pedáneo. Según la información recogida, los otros dos vocales de la junta administrativa deberán elegir al nuevo responsable de la pedanía, siempre que alguno de ellos quiera asumir el cargo.

IU reclama atención especializada y protección para la menor

Izquierda Unida de Castilla y León ha condenado la posible agresión sexual y ha trasladado su solidaridad a la menor y a su familia. La formación considera necesaria la dimisión del alcalde y reclama una respuesta institucional "inmediata" que garantice la protección y el acompañamiento de la niña.

IU ha pedido que los servicios de protección a la infancia y los recursos de atención a víctimas de violencia sexual actúen de forma coordinada. Su petición incluye asistencia psicológica, social y jurídica tanto para la menor como para su entorno familiar.

La organización también ha reclamado que se preserve la intimidad de la niña durante el procedimiento y que se extreme el cuidado con cualquier dato que permita identificarla. Ha situado la atención especializada y la protección de la menor entre las prioridades de la respuesta institucional.

Petición al Ayuntamiento de Miranda de Ebro

En el ámbito municipal, IU de Castilla y León ha respaldado la petición del grupo de IU-Podemos para que el Ayuntamiento de Miranda de Ebro solicite información sobre el caso a través de los cauces oficiales y colabore con las autoridades encargadas de la investigación.

Asimismo, la formación ha pedido que el consistorio consulte a sus servicios jurídicos sobre la posibilidad de personarse en la causa. La solicitud plantea que se estudie esa opción, sin que la información facilitada recoja una decisión municipal al respecto.

IU reclama que esa respuesta se mantenga durante el procedimiento para garantizar el acompañamiento de la menor.