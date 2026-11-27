Uno de los diez momentos más destacados del debate de este jueves, fue cuando el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, cuestionaba el patriotismo de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, a quienes acusaba de actuar contra los intereses de España por su oposición al Ejecutivo, y su posición ante dirigencias internacionales como Donald Trump, Javier Milei y Benjamin Netanyahu.

"Van de patriotas Feijóo y Abascal y de los tres el único que ha hecho la mili y ha jurado la bandera de España he sido yo. No sé muy bien por qué", bromeaba Sánchez, que utilizó su experiencia en el servicio militar para reivindicar su compromiso con España.

Horas más tarde de estas declaraciones, el exministro de Transportes, Óscar Puente, hacía públicas unas imágenes en su perfil de X de Pedro Sánchez jurando bandera, acompañadas de un mensaje: "¿Pero qué ven mis ojos? El felón jurando bandera mientras los patriotas se escaqueaban de hacer la mili. Uno con prórrogas y el otro con un informe médico trucho. ¡Vaya fin de campaña!", recalca.

Poco después, Puente hacía público otro mensaje con dos fotos más y un mensaje hacia Santiago Abascal, criticándole por usar la ropa militar "solo para posados".