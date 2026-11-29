29N
Resultados Elecciones Generales 2026 en Bizkaia
Consulta todos los resultados de las Elecciones Generales 2026 en Bizkaia.
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Consulta el resultado de las Elecciones Generales 2026 en Bizkaia.
Antena 3 Noticias te ofrece en tiempo real el escrutinio de la jornada electoral del 29N para que puedas conocer al momento quién está ganando las elecciones generales.
Resultados de las Elecciones Generales 2026 en Bizkaia
29N
Elecciones 29N
ESCRUTINIO: 0%
Actualizado a las:
Resultado de las elecciones en:
|Partido
|Escaños
|%
|Votos
Frente Amplio: Se compara con los resultados obtenidos por Sumar en 2023, descontando los cinco escaños asignados a Podemos. Por tanto, Frente Amplio parte de 26 escaños. Podemos: Se comparan cinco escaños obtenidos en 2023 en confluencia con Sumar: Madrid (1), Barcelona (1), Murcia (1), Las Palmas (1) y Granada (1). PP: Se comparan los escaños de UPN y del PP, es decir, 138 escaños.
|Resumen del escrutinio:
|
Participación 0%65,2 %
|Votos contabilizados:
|0
|0,00%
|Abstenciones:
|0
|0,00%
|Votos en blanco:
|0
|0,00%
|Votos nulos:
|0
|0,00%
Además del recuento de votos, podrás seguir todos los datos de la jornada electoral en Bizkaia: el % de la participación, el número de votos en blanco, las abstenciones y los votos nulos.
Todo ello podrás compararlo con los datos conseguidos el pasado 23 de julio de 2023, fecha en la que se celebraron las últimas eleccciones generales en España, y así conocer la evolución y el cambio que se ha producido en tu provincia.
Resultados de las Elecciones Generales 2026 en Bizkaia por municipios
Aquí podrás consultar los resultados de las Elecciones Generales 2026 en los municipios: Bilbao y Barakaldo
Resultados de las Elecciones Generales 2023 en Bizkaia
En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Bizkaia el PNV fue el partido político más votado. Consiguió 163.508 votos, lo que supuso un 26,97 % del total.
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Por su parte, el PSOE obtuvo el 25,84% de los votos, EH BILDU un 20,69%, el PP un 11,51% de los votos y Sumar 66.189 votos, (el 10,91% del total).
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