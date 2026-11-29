El presidente del Partido Popular y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha votado en el colegio Ramiro de Maeztu de Madrid en unas elecciones generales en las que el PP busca el "cambio" para España. Feijóo ha llegado a las 10:30 horas acompañado de su mujer y del alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida.

Feijóo ha agradecido a todos aquellos que trabajan este domingo para que la jornada electoral se desarrolle con normalidad, y ha destacado que tras este 29N "puede haber un antes y un después". Además, ha pedido a los españoles "que no voten con miedo, que voten con memoria". "Que tomen la decisión que elijan, que nunca lo hagan con miedo, sino con memoria, convicción y sabiendo que lo que elegimos es el Gobierno democrático de nuestro país".

Núñez Feijóo ha propuesto "ilusión y esperanza", a la vez que ha asegurado que "esta noche vamos a festejar la gran fiesta de la democracia española".

La jornada electoral comienza a dejar las primeras anécdotas, como que el Ramiro de Maeztu, el colegio en el que ha votado el líder popular, es en el que estudió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Feijóo pasó la jornada de reflexión en Ceuta

El líder de los populares pasó parte de la jornada de reflexión de este sábado en Ceuta para cumplir "un compromiso personal" con Vivas. Esta es la sexta visita el líder de los populares a la ciudad autónoma desde finales de julio.

Feijóo acudió a la iglesia de Nuestra Señora de África acompañado por el presidente ceutí para ver a la patrona de la ciudad, tras lo que saludó a vecinos durante un recorrido por el centro, entre ellos una familia que iba a bautizar a su hijo en la iglesia. Además, hombre le hizo entrega de una bandera de Ceuta en su trayecto, en el que saludó a vecinos y se tomó fotos.