Momentos muy tensos en los primeros minutos del debate a cuatro antes de las elecciones generales del 29-N.

El primer momento crítico se vivió cuando Ada Colau pidió a todos los líderes que condenaran la violencia machista, algo que todos hicieron en su primer turno salvo Santiago Abascal. Y después, al hablar de la vivienda, cuando Ada Colau preguntaba por las medidas que tomaría Vox respecto a los fondos buitre, Santiago Abascal respondió: "El gran buitre que hay en España está a mi izquierda". Se refería a Pedro Sánchez.

"Él ha impulsado la migración masiva, ha disparado los precios de la vivienda y ha facilitado todo a los especuladores", añadía. Colau le ha afeado que Abascal insultara de esa manera al presidente del Gobierno y le ha espetado: "Se desacredita usted solo".

Poco después, el presidente del Gobierno ha agradecido sus palabras a Ada Colau, a lo que Santiago Abascal ha vuelto a replicar: "Por eso trae a Aada Colau, para que le haga el trabajo sucio, usted solo no es capaz de discutir. Si pretende seguir callándonos en España se está equivocando".