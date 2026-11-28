Alberto Núñez Feijóo ha elegido Ceuta para pasar parte de la jornada de reflexión de este sábado, cumpliendo así el compromiso que había adquirido con el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. El dirigente popular ha llegado al territorio ceutí alrededor de las 11:00 horas, aterrizando en el helipuerto, donde le esperaba Vivas acompañado por representantes del Partido Popular local.

La visita se ha desarrollado en un ambiente distendido, y ha incluido un recorrido por algunos de los lugares más representativos del centro de la ciudad. El itinerario ha comenzado en el santuario de Nuestra Señora de África, donde Feijóo ha realizado una parada para rezar ante la patrona de Ceuta. Durante la campaña electoral, el líder del PP ha llevado habitualmente una pulsera vinculada a esta asociación religiosa.

Posteriormente, ambos dirigentes han paseado por distintas calles del casco urbano, donde varios vecinos han aprovechado la ocasión para acercarse a Feijóo, hablar con él y hacerse fotos. La ruta también ha incluido una parada en una cafetería del centro, donde el presidente del PP se ha tomado un café y una infusión con Juan Vivas.

El recorrido ha continuado por el Paseo del Revellín, uno de los principales espacios comerciales y de encuentro de la ciudad. Los dos dirigentes se han pasado por la tienda oficial de la Agrupación Deportiva Ceuta, donde Vivas le ha regalado a Feijóo una camiseta del conjunto caballa.

Feijóo ha viajado a Ceuta sin la compañía de sus familiares, con quienes tiene previsto reunirse por la tarde, cuando regrese a la Península.