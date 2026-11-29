Elecciones generales
La candidata de Frente Amplio, Ada Colau, vota en Barcelona: "Las mujeres no van a estar calladitas"
Ada Colau ha votado en el Institut La Sedeta de Barcelona.
- Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Alberto Núñez Feijóo ejerce su derecho al voto
- Pedro Sánchez vota a primera hora en las elecciones generales: "Veo una movilización épica, tengo buenas sensaciones"
- Alberto Núñez Feijóo vota junto a su mujer y al alcalde de Madrid, Martínez Almeida: "Que no voten con miedo, sino con memoria"
- Feijóo votando en el instituto donde estudió Sánchez, el fiasco del 'pueblo récord' y otras anécdotas de las elecciones generales
Publicidad
La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha votado en estas elecciones generales en el Institut La Sedeta de Barcelona tras haber pasado una jornada de reflexión con su familia.
Ada Colau ha resaltado que "la ciudadanía tiene muy claro que es un día muy importante y hay mucho en juego, no son unas elecciones cualquiera". Destaca que lo más importante es que "la mayoría social trabajadora vaya votar para defender derechos" conseguidos. Colau ha destacado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales de este domingo, sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".
Desde el Frente Amplio, destacaron la intensa agenda llevada a cabo estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.
Más Noticias
- Última hora de las elecciones generales 2026, en directo: Pedro Sánchez ve "una movilización épica con buenas sensaciones" y Feijóo pide "votar con memoria"
- Última hora de las elecciones generales 2026 en directo: La participación a las 14:00 es de un 45,75%, cinco puntos más que en 2023
- Elecciones generales 2026: ¿Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales?
El primero de los candidatos en votar este 29N ha sido el socialista Pedro Sánchez, quien ha animado a los ciudadanos a movilizarse y "votar por el futuro de nuestro país". Tras él, ha votado Alberto Núñez Feijóo.
Publicidad