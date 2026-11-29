La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, ha votado en estas elecciones generales en el Institut La Sedeta de Barcelona tras haber pasado una jornada de reflexión con su familia.

Ada Colau ha resaltado que "la ciudadanía tiene muy claro que es un día muy importante y hay mucho en juego, no son unas elecciones cualquiera". Destaca que lo más importante es que "la mayoría social trabajadora vaya votar para defender derechos" conseguidos. Colau ha destacado que las mujeres no van a estar "calladitas" en las elecciones generales de este domingo, sino que serán "protagonistas", porque hay "mucho en juego".

Desde el Frente Amplio, destacaron la intensa agenda llevada a cabo estas semanas "recorriendo el país de punta a punta", entre mítines y conversaciones en mercados, lugares de trabajo y plazas.

El primero de los candidatos en votar este 29N ha sido el socialista Pedro Sánchez, quien ha animado a los ciudadanos a movilizarse y "votar por el futuro de nuestro país". Tras él, ha votado Alberto Núñez Feijóo.