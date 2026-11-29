El líder de Vox, Santiago Abascal, ha votado en el Colegio Pinar del Rey en estas elecciones generales. Abacal ha sido el último candidato principal en depositar su voto en las urnas, tras un Pedro Sánchez bastante madrugador, y Feijóo y Ada Colau.

Abascal ha llamado a la "participación masiva para que no haya que arrepentirse mañana", a la vez que ha deseado que todos aquellos que puedan ejercerlo, lo hagan "de manera pacífica". Al igual que el líder del PP, Santiago Abascal ha confiado en que "los españoles puedan votar sin miedo".

"Creo que una participación masiva pasa por encima de cualquier tipo de trampa, grande o pequeña, de cualquier tipo de intimidación, y eso es a lo que estoy animando", ha defendido, al tiempo que ha afirmado que espera "que todo el mundo acuda a votar".

En concreto, Abascal se ha dirigido "a los abstencionistas, que nunca han votado porque no confían en el sistema, porque no confían en ningún partido político", a los que ha llamado "a acudir hoy a los colegios electorales para asegurarse de que nadie vote por ellos".

Jornada de reflexión en familia

Santiago Abascal pasó la jornada de reflexión en familia "tras mes y medio recorriendo el país", destacaron fuentes del partido a EFE.