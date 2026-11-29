Este 29 de noviembre, tras la disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones generales por Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, votamos hoy para elegir las 350 personas que conformarán el Congreso de los Diputados y a la mayor parte de los miembros del Senado.

En el actual Estado constitucional español, el poder, en sus tres manifestaciones, está, de manera directa o indirecta, legitimado democráticamente.

El número de diputados y senadores

Este 29 de noviembre elegimos en cada provincia un número variable de diputados al Congreso según su población. Madrid, con 38 y Barcelona, con 32, están a la cabeza.

También se votarán cuatro senadores por provincia, con particularidades en el caso de las circunscripciones insulares y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Elegiremos, por tanto, a los representantes del pueblo en el poder legislativo español, en las Cortes Generales, en un régimen parlamentario bicameral, con un órgano claramente preponderante en competencias (el Congreso) y una cámara de segunda lectura y de representación territorial (el Senado).

La investidura del presidente

Las funciones de las Cortes Generales son clave en un sistema democrático representativo como es el español. Corresponderá al poder legislativo la investidura de la persona que presidirá el Gobierno (quien luego designará libremente a las personas titulares de los ministerios); la función de elaborar y aprobar leyes; el control de la acción del Gobierno, o la dirección económica del Estado con la aprobación de la ley (que debiera ser anual) de Presupuestos Generales del Estado.

Por ello, al depositar el voto, tenemos la posibilidad de elegir a las personas que ejercerán esas funciones tan relevantes. Nuestro sufragio determinará el contenido de las acciones legislativas y gubernativas que queremos que sean aplicadas en el período 2026-2030 para conseguir el bien común, el bienestar material de la población y la eficacia del Estado social.

23 de diciembre: constitución del Congreso

A partir del 23 de diciembre, fecha de la sesión constitutiva del Congreso y el Senado con su nueva configuración tras las elecciones generales, debería iniciarse una nueva etapa en el actual período constitucional en la que sería muy positivo que imperara la razón, la contención y el respeto, valores que han sido difíciles de observar en la legislatura que acaba de finalizar.