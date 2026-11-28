Granada ha vuelto a sufrir un terremoto. Un seísmo de magnitud 3'8 ha sacudido este sábado por la mañana a la localidad granadina de Moraleda de Zafayona.

Se ha sentido en otros sitios de Granada... e incluso en Málaga capital

El terremoto se ha sentido en otros municipios de la provincia granadina, e incluso en Málaga capital.

El movimiento sísmico se ha producido a 11 kilómetros de profundidad y se ha producido concretamente a las 12:45 horas de la mañana. Emergencias Andalucía ha informado en redes sociales de que no se ha producido ningún daño personal.

Diferentes intensidades en Granada

Con intensidad III-IV se ha registrado en las pedanías de El Bujeo y La Fábrica, en Loja. El nivel III ha alcanzado Alhama de Granada, Alhendín, Atarfe, Jayena, Moraleda de Zafayona, Santa Fe, Las Gabias y otros puntos de Loja, además de Cómpeta y Vélez-Málaga.

También se ha percibido en municipios como Huétor Tájar, Íllora, Maracena, Cijuela, Zagra y Santa Cruz del Comercio, así como en Málaga capital, con intensidades II-III. Por último, con intensidad II, se ha sentido en Granada capital, Albolote, Láchar, Ogíjares, Villa de Otura y otras localidades granadinas, además de Algarrobo-Costa y La Cala del Moral, en Málaga.

Es inevitable recordar la importante serie sísmica que vivió Granada el pasado mes de agosto de 2026. El terremoto del 15 de agosto, con epicentro en Alhendín y magnitud 4,8, y los nuevos seísmos registrados el día 18, también de magnitud 4,8, provocaron numerosos daños materiales y cientos de desalojos. Desde entonces, la provincia ha registrado más de un millar de temblores.

Además, este mismo sábado ha tenido lugar la inauguración de la temporada de invierno en la estación de Sierra Nevada.