Rosa Folch ha pasado la mañana ante el televisor esperando conocer la sentencia de Estrasburgo respecto a la 'doctrina Parot'. Su hija, Desirée, fue una de las tres adolescentes asesinadas en Alcásser, Valencia, hace ahora 21 años. Uno de los violadores y asesinos de su hija, Miguel Ricart, podría salir en breve a la calle. "Los derechos humanos los tenían las niñas, mi hija y sus amigas tenían los derechos, no estos asesinos", afirma Rosa Folch. No se rinde y asegura que seguirá luchando para que esa libertad no se produzca.

El padre de Leticia Lebrato, muerta en Valladolid con 17 años, no cree posible evitar que su asesino, Pedro Luis Gallego, quede libre, pese a tener una condena de 273 años de prisión por diez violaciones y dos asesinatos. "Dicen que los derechos humanos... ¿De quién?, ¿de los asesinos?, ¿los demás no tenemos derechos humanos? Que se atenga todo el mundo, que se abrochen bien los cinturones, porque este tío es un asesino, además de un violador es un asesino", clama indignado Pablo Lebrato.

Encarnación Caballo perdió a su hija, Olga Sangrador, cuando sólo tenía 9 años. Su asesino fue condenado a 50 años. Ha conservado la esperanza hasta el último momento. "Si a éste le han castigado a 50 años tiene que estar los 50 años, yo no sé con quién están los jueces de allí, deben estar por encima del bien y del mal", considera Encarnación. "Mi hija no se merece esto, no hay derecho a esto", añade entre lágrimas.