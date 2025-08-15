Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
De Pedro Sánchez a Feijóo: el mundo de la política se vuelca tras la muerte de Javier Lambán

El mundo de la política ha despedido a Javier Lambán. Los políticos tanto nacionales como autonómicos han mostrado sus condolencias tras la muerte del que fue presidente de Aragón entre los años 2015 y 2023.

Muere el expresidente del Gobierno de Arag&oacute;n, Javier Lamb&aacute;n

Muere el expresidente del Gobierno de Aragón, Javier LambánEUROPAPRESS

Beni López
Publicado:

El expresidente aragonés, Javier Lambán ha fallecido a los 67 años, ha causa de un cáncer de colón que padecía desde el año 2021. Una noticia que ha sido recibida con tristeza en el mundo de la política.

Ha sido el caso de Pedro Sánchez, quien ha mostrado sus condolencias a la familia al enterarse de la noticia. "Recibimos con gran pesar la noticia del fallecimiento de Javier Lambán. Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable", ha detallado en la red social 'X'.

Desde el PSOE, han mostrado estar "conmocionados y dolidos". "Permanecerá en nuestro recuerdo su huella imborrable de todo lo que hizo por nuestra tierra y por mejorar la vida de todos los aragoneses", reza la publicación del partido socialista en la red social 'X'.

En las filas socialistas del Gobierno, la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha subrayado el "compromiso" de Lambán" con "los aragoneses", a la par que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha manifestado que el que fue presidente de Aragón entre los años 2015 y 2023, "será siempre recordado como un hombre comprometido con su tierra y que dedicó su vida a trabajar por los aragoneses y aragonesas".

Quien también ha respondido a esta pérdida es el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP ha definido a Lambán como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar". "Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política. Discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos" ha detallado el político gallego.

Otro líder que se ha pronunciado es Gabriel Rufián. El portavoz de Esquerra Republicana ha definido al Lambán como "insigne socialista".

Los líderes autonómicos muestran su pesar

También Isabel Díaz Ayuso, se ha manifestado lamentando "profundamente la muerte de Javier Lambán, a quien apreciaba muchísimo política y personalmente".

A su vez, el presidente de Aragón, el popular Jorge Azcón ha mostrado su tristeza ante el fallecimiento de Lambán. "Fue un socialista honrado, honesto y ejemplar. Un trabajador infatigable que antepuso Aragón y los intereses de los aragoneses a cualquier otra cosa", ha afirmado.

Otro líder autonómico que se ha presentado es Juanma Moreno. El andaluz ha recibido la noticia con "profundo dolor". El popular ha calificado a Lambán como "hombre de Estado, de principios, que trabajó con coraje por Aragón y defendió hasta el final el interés general de España".

´

Tres días de luto oficiales en Aragón

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha comunicado 3 días de luto oficial en toda la comunidad autónoma y las banderas ondearán a media hasta en los edificios oficiales.

