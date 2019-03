El Gobierno exigirá a la etarra Del Río el pago de las indemnizaciones a las víctimas

PARA NO TENER QUE PAGAR LAS IMPUESTAS POR EL TEDH

Alberto Ruiz-Gallardón ha recordado que en su día la etarra Inés del Río no se hizo cargo de las indemnizaciones que debía pagar a las víctimas y fue el Estado quien las entregó. Ahora, el Gobierno recurrirá al patrimonio de la condenada para equilibrar esa deuda y por tanto no recibirá ninguna cantidad de las admnistraciones. "Se ha producido un fallo para un caso concreto pero no hay una doctrina generalizada. Se decidirá sobre cada caso de forma individual", dijo el ministro de Justicia.