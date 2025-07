Montero, al enterarse del ingreso en prisión de Cerdán: "Es un asunto de una persona que no tiene que ver nada con el PSOE"

El último día de junio fue una jornada complicada para el PSOE. El ex secretario de Organización del partido declaraba ante el Supremo al estar implicado en la presunta trama corrupta en adjudicación de obra pública. Pero, Santos Cerdán negó ante el juez todos los hechos que lo señalaban. Finalmente, el magistrado Leopoldo Puente decretó su ingreso a prisión al creer que podrían haber indicios de una posible fuga y destrucción de pruebas.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ponían "la mano en el fuego" cuando en noviembre de 2024 Víctor de Aldama menciona el nombre del ex secretario en su declaración ante el juez, siete meses antes de que saliese a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ponía al que fuera el número tres del PSOE en el punto de mira.

En la IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas en Sevilla, se encontraba Montero junto con el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Poco más tarde las 13:30 horas se conoció la noticia de que Puente mandaba a prisión al ex secretario socialista.

La vicepresidenta primera se enteró de que Cerdán sería enviado a la cárcel por el ministro López, quien le enseñó en el móvil la noticia. No quiso declarar ante los medios quienes le preguntaban sobre valorar la situación y sobre las negaciones del ex número tres ante el alto tribunal: "No voy a atender ahora y vamos a hacer el acto".

Una vez finalizó el acto compareció ante la prensa refiriéndose al que fuera su compañero como "una persona" que no relaciona con el Partido Socialista, aunque tiempo atrás "ponía la mano en el fuego" por él: "Es un asunto de una persona que no tiene que ver nada con el PSOE que tomamos las decisiones correspondientes y lo que queremos es que colabore y que la justicia llegue al final".

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba en una rueda de prensa de la cumbre de la ONU, también en Sevilla, pero eludió a pronunciarse e instó en el buen trabajo de su partido que ya hizo "lo que tenía que hacer", y que este era "el momento de la justicia para que dirima lo que debe pasar con Santos Cerdán".

Riesgo de fuga

Antes de que el magistrado Puente decretase su ingreso a prisión, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares ya habían solicitado esta medida. Sin embargo, después de que el ex secretario negase todos los hechos y solo accediese a las preguntas de su abogado, el juez procedió a su ingreso provisional sin fianza por la comisión de posibles delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. La Fiscalía se basaba en su petición por un posible riesgo de fuga y destrucción de pruebas.

Primera noche en la cárcel

Santos Cerdán llegó en torno a las 15:30 horas a la cárcel de Soto del Real en Madrid. Allí ha pasado su primera noche, donde nada más incorporarse se sometió a un reconocimiento de huellas y toma de fotografías. Se reunió con el médico y trabajados social que consideraron que el ex número tres debería ingresar en el módulo preventivo.

Se desconoce el tiempo que el ex secretario de organización socialista pasará en las instalaciones de la cárcel, porque aún tiene que determinar el juez el tiempo que extenderá su estancia.

