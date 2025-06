El abogado de Puigdemont señala a Sánchez por el escándalo Cerdán: "Un Peugeot no es tan grande como para que el cuarto pasajero no se enterase de lo que hacían los otros tres..."

El abogado Gonzalo Boye, conocido por su defensa de líderes independentistas y su participación en causas de alto perfil, ha provocado una oleada de reacciones tras publicar en su cuenta de X un mensaje enigmático relacionado con el caso que ha llevado a prisión a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE.

"Un Peugeot no es tan grande como para que el cuarto pasajero no se enterase de lo que hacían los otros tres…", escribió Boye en la red social. La frase, publicada horas después del ingreso en prisión de Cerdán, ha sido interpretada como una sugerencia directa sobre la existencia de un cuarto implicado o testigo clave en la trama de mordidas por contratos públicos.

Cerdán niega haber recibido dinero ilícito

El exdirigente socialista declaró este lunes por primera vez ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, quien decretó prisión provisional sin fianza al considerar que existe riesgo de destrucción de pruebas. Según el auto, se le atribuyen indicios de cohecho, tráfico de influencias e integración en organización criminal.

Durante su declaración, Cerdán solo respondió a preguntas de su abogado y negó de forma categórica haber participado en ninguna operación irregular. "Soy inocente, no me he llevado un euro y no hay financiación irregular del PSOE", sostuvo en su intervención.

En su turno de palabra, el ex número tres del PSOE defendió que está siendo objeto de una operación política por haber desempeñado un papel determinante en la formación de los gobiernos de Pedro Sánchez. "El Gobierno de Sánchez no gusta. Yo solo he trabajado para lograr gobiernos de coalición y eso molesta. Nos arrastran por el fango", afirmó.

Además, rechazó identificarse en los audios recogidos en el informe de la UCO, sobre los que alegó no poder confirmar su contenido por el tiempo transcurrido: "Difícilmente puedo recordar conversaciones de hace tanto tiempo".

La clave de Servinabar

Uno de los elementos clave de la investigación gira en torno a la empresa navarra Servinabar, adjudicataria de contratos públicos valorados en más de 70 millones de euros. En 2016, Cerdán firmó un documento que le otorgaba el 45% de la empresa, aunque ha declarado que nunca llegó a ejecutarse.

"Era un documento privado para elevar a escritura. Lo firmé un viernes, pero el fin de semana me lo pensé, hablé con mi mujer y el lunes se lo devolví", explicó ante el juez. Añadió que no conoce personalmente a varios de los empresarios implicados y que su patrimonio se limita a una vivienda en Madrid, dos cuentas bancarias y un vehículo en régimen de renting.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com