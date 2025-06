El Rey Juan Carlos I publicará sus memorias a finales de año bajo el título 'Reconciliación': "Siento que me roban mi historia"

Las memorias del Rey Juan Carlos I ya tienen fecha de salida. Será a finales de este año cuando salgan a la luz de la mano de la editorial Planeta. Según ha explicado el emérito, lo hace porque siente que le están robando su historia.

La obra se titula 'Reconciliación', escrita en primera persona y plagada de anécdotas, en la que no se eludirán ni las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal, así como los episodios más relevantes de la historia reciente de España.

El libro cuenta con 500 páginas, y aunque en un primer momento se iba a publicar a principios de este 2025 y junto a la editorial francesa Stock, se acabó suspendiendo el lanzamiento al salir a la luz las imágenes y audios del romance del rey con la vedette Bárbara Rey.

La encargada de ponerle forma a la obra

El emérito ha escogido como biógrafa a una íntima amiga, la francesa Laurence Debray, quien se ha trasladado a Abu Dabi para pasar largas horas junto a él y tomar nota de sus vivencias. Es especialista en monarquía española, particularmente en la figura de Juan Carlos, y también se ha reunido con él en las regatas de Sanxenxo en compañía de la infanta Elena.

"Siento que me roban mi historia"

El párrafo que más destaca es el siguiente: "Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera mis memorias. Los reyes no se confiesan. Y menos, públicamente. Sus secretos permanecen sepultados en la penumbra de los palacios. ¿Por qué le desobedezco hoy? ¿Por qué he cambiado de opinión? Porque siento que me roban mi historia".

Según ha señalado la editorial Planeta, el libro "relata en detalle la parte privada de una vida pública. Son unas memorias ricas en anécdotas que no eluden los episodios más significativos de la historia reciente, pero tampoco las alegrías ni los malos momentos de su vida íntima y personal".

"Si su majestad ha decidido dar cuenta de su historia después de casi cuarenta años de reinado, es porque el exilio en Abu Dabi, parte de la opinión publicada, y, por qué no, los propios errores han acabado por ensombrecer su trayectoria y sus aportaciones fundamentales al éxito de la democracia española", añadía la editorial.

El contenido de las memorias

El recorrido de la obra navega entre los dos exilios que suponen el principio y el final de su vida -el obligado, en Estoril, y el voluntario, en Abu Dabi- y por ella transitan muchos de los protagonistas más destacados de la historia contemporánea. El monarca, en el crepúsculo de su vida y lejos de su familia, se dispone a hacer su última confesión: "No tengo derecho a llorar". Pero tiene derecho a buscar su anhelada reconciliación con el país que tanto ama y añora, subraya la editorial.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com