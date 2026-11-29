España celebra este domingo elecciones generales a la presidencia del Gobierno en una jornada electoral en la que Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio) optan a la presidencia del Ejecutivo.

Las primeras horas de estos comicios se han desarrollado sin apenas ninguna incidencia. Poco antes de las diez y media de la mañana ya se había compuesto el 100% de las mesas electorales.

Villarroya se queda sin récord

El pueblo de Villarroya ha vuelto a ser noticia durante estos comicios. Sin embargo, la localidad riojana no ha logrado batir de nuevo el récord de ser la primera en cerrar el colegio electoral, como hizo en las últimas elecciones de 2023, donde los vecinos votaron en tan solo 26 segundos.

En esta ocasión, y debido a que un vecino ha votado por correo, este proceso se ha demorado más y no han logrado conseguir el récord. Además, Villarroya ha pasado de seis a nueve habitantes, lo que también ha evitado un nuevo hito de la localidad riojana.

Feijóo votando en el instituto donde estudió Sánchez

Paradojas del destino, el instituto asignado a Feijóo para ejercer su derecho al voto durante este 29 de noviembre es el Ramiro de Maeztu, ubicado en la calle Serrano, donde Sánchez estudió bachillerato.

El líder popular ha sido el segundo candidato a la presidencia en votar, precisamente después de Pedro Sánchez, y lo ha hecho con un claro mensaje: "Que no voten con miedo, sino con memoria".

La primera mesa electoral

Sobre la composición de las mesas electorales durante estos comicios, la primera mesa ha sido en el polideportivo municipal de Burriana, Castellón.