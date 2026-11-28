Este domingo, los informativos líderes de la televisión seguirán mediante un amplio dispositivo las elecciones generales, con boletines y un programa especial presentado por Vicente Vallés desde las 19:30 horas, hasta el final del recuento electoral.

La cobertura comenzará desde las 8:00 horas con la cobertura minuto a minuto en la web de Antena 3 Noticias. Más tarde, tendrán lugar dos boletines informativos a las 11:00 y a las 13:00 horas, dirigidos por Santiago González, para actualizar los datos de participación.

A las 15:00 horas y como cada fin de semana, Matías Prats y Mónica Carrillo presentarán el informativo, dando la última hora sobre el desarrollo de los comicios, con conexiones en directo en diferentes colegios electorales de España.

A las 19:30 horas comenzará el programa especial de elecciones con Vicente Vallés a la cabeza, y que durará hasta que finalice el recuento electoral. En este espacio participarán analistas como Carlos Alsina, Pilar Velasco, Iván Redondo, José Manuel García Margallo, Gema Huesca, así como el corresponsal parlamentario en Antena 3 Noticias, Raúl Marqueta.

Todo ello contará con un amplio despliegue que incluirá a reporteros en las sedes de los diferentes partidos de ámbito nacional y autonómico.

Cobertura en redes sociales

Además de la televisión, Antena 3 Noticias realizará un amplio seguimiento de las elecciones a través de sus redes sociales, incluyendo como novedad un programa especial en directo a través de TikTok e Instagram, presentado por Victoria Arnau y analizado por Raúl Marqueta. Un formato que se acercará a los más jóvenes, y que responderá a las preguntas de los usuarios que participen en el directo.

Una vez cerrados los colegios electorales, los usuarios podrán consultar los resultados en tiempo real y utilizar la 'Calculadora de Pactos', que permitirá explorar las distintas combinaciones para formar Gobierno.

Además, 'Las llaves de la Moncloa', mostrará cómo cambian las posibilidades de candidatos de alcanzar la Presidencia del Gobierno, en función de los escaños obtenidos.

La cobertura podrá seguirse en antena3noticias.com, en los perfiles oficiales de Antena 3 Noticias, a través de Atresplayer y en Antena 3 Internacional.

Los informativos líderes de la televisión

Antena 3 Noticias, bajo la dirección de Santiago González, finalizó octubre refirmando su hegemonía con un 19,1% y 1,9 millones de seguidores. Fueron los informativos más vistos de la televisión con su mes más visto desde abril y la opción informativa líder absoluta por 82 meses consecutivos. Continuó a una gran ventaja sobre su rival privado (+11,1 puntos) y siguió igualmente por delante de la oferta informativa de la cadena pública (+4,3 puntos) pese a la emisión de fútbol.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.