Hoy se celebran elecciones a Cortes Generales, en las que podrán participar 38.728.356 votantes. Te contamos quiénes son las personas que forman parte de una mesa electoral durante unos comicios como los de este 29N.

A la mesa electoral le corresponde presidir el acto de la votación, así como llevar control de su desarrollo y el recuento de votos.

Una mesa electoral está integrada por un presidente o presidenta y dos vocales, personas que son elegidas por sorteo entre los censados en una sección electoral (cada circunscripción está dividida en secciones electorales compuestas por un mínimo de 500 y un máximo de 2.000 electores), que sean menores de setenta años -aunque a los sesenta y cinco años pueden manifestar su renuncia en el plazo de siete días- y que sepan leer y escribir.

El presidente o presidenta debe tener el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo grado o, subsidiariamente, el de Graduado Escolar o equivalente.

El sorteo de las mesas de las elecciones generales de hoy se ha llevado a cabo entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. El periodo de notificación de las designaciones se realizó en el plazo de tres días desde el sorteo. Junto con la notificación, se entrega el Manual de Instrucciones para los Miembros de las Mesas Electorales.

Los presidentes y vocales, así como los suplentes finalmente designados como miembros titulares de la Mesa: