Villarroya, un pueblo de La Rioja con nueve vecinos empadronados, no ha logrado batir el récord que ellos mismos ostentan después de votar en 26 segundos y cerrar el colegio electoral en 2023, siendo la primera localidad de España en hacerlo.

Este año no lo han logrado debido a que uno de sus vecinos ha votado por correo, algo que ha ralentizado el proceso ya que al abrir el colegio electoral todavía no estaba la cartera.

Además, la citada localidad riojana ha pasado de tener seis habitantes empadronados a tener nueve, lo que también ha dificultado batir su propio récord.

Es una de las curiosidades que nos han dejado las primeras horas de votaciones en estas elecciones generales de 2026, en las que Pedro Sánchez ha sido el primero de los candidatos en ejercer su derecho al voto, lo ha hecho sobre las 9:15h de la mañana, poco después de la apaertura de los colegios electorales.

"El mayor poder es el voto, animo a los ciudadanos a movilizarse, a votar por el futuro de nuestro país", ha dicho Sánchez tras votar.