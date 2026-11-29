Este domingo 29 de noviembre, millones de españoles están llamados a las urnas para elegir la composición del Congreso de los Diputados y del Senado. La jornada electoral arrancará a las 9:00 horas, cuando se abrirán los colegios electorales, y se prolongará hasta las 20:00 horas, momento en el que finalizará la votación presencial.

Durante estas 11 horas, los ciudadanos podrán acudir a su colegio electoral para depositar las papeletas y ejercer su derecho al voto. No obstante, existe una excepción al horario de cierre: si a las 20:00 horas todavía hay electores dentro del local o en el acceso esperando para votar, podrán hacerlo. En ese caso, el presidente de la mesa permitirá que depositen su voto, pero no autorizará la entrada de más personas.

La jornada se desarrollará de manera ininterrumpida, por lo que los ciudadanos podrán elegir el momento que mejor les convenga para acudir a las urnas, siempre dentro del horario establecido.

¿Qué documentación necesito para votar?

Para ejercer el derecho al voto es imprescindible identificarse ante los miembros de la mesa electoral. Los electores podrán presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que sean documentos originales y que incluyan una fotografía del titular.

No es necesario que estos documentos estén en vigor. La normativa permite votar con el DNI, el pasaporte o el carné de conducir caducados, siempre que se pueda comprobar la identidad del elector.

En cambio, no se aceptarán fotocopias ni el resguardo de la solicitud de renovación del DNI, ya que este último no incluye una fotografía que permita identificar al votante.

Además, quienes tengan dudas sobre el colegio electoral al que deben acudir pueden consultar la tarjeta censal que reciben en su domicilio o utilizar los servicios habilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para comprobar su localización y mesa asignada.

¿Qué ocurre si trabajo durante la jornada electoral?

La jornada electoral coincide con un domingo, pero numerosos trabajadores deberán acudir a sus puestos durante ese día. La legislación contempla permisos retribuidos para que puedan ejercer su derecho al voto.

Los empleados cuya jornada laboral coincida con el horario de apertura de los colegios electorales podrán disponer de hasta cuatro horas libres para votar, dependiendo del tiempo de coincidencia entre su horario de trabajo y el de las urnas.

El permiso será de dos horas cuando la coincidencia sea de entre dos y cuatro horas; de tres horas si coincide entre cuatro y seis horas; y de cuatro horas cuando la coincidencia sea de seis horas o más. Si el horario laboral coincide con menos de dos horas de votación, no corresponde permiso.

En el caso de los trabajadores a tiempo parcial, el permiso se reducirá proporcionalmente a la jornada que realicen.

La empresa podrá determinar el momento en el que el empleado disfrute de estas horas, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la actividad laboral. Asimismo, podrá solicitar un justificante de haber votado, que deberá expedir la mesa electoral si el elector lo pide.