Para las elecciones generales de este 29 de noviembre hay dos bloques claramente diferenciados. Por un lado el bloque de la derecha estaría formado por PP y VOX y por el otro el de la izquierda lo integrarían: PSOE, Frente Amplio y Podemos.

Los indecisos son siempre el gran atractivo de los partidos políticos de cara a unas elecciones. Frente a las personas que tienen su voto decidido desde antes de comenzar la campaña están quienes no saben a quién votar o incluso quienes tienen claro que no quieren depositar su papeleta en las urnas. Este grupo tiene varias opciones por delante y cada una de ellas con unas implicaciones diferentes.

Votar en blanco, depositar un voto nulo, o la abstención son otras formas de participar en la fiesta de la democracia con características propias.

Voto nulo

Se trata de los votos que no cumplen la norma. Por ejemplo, si dentro del sobre de la papeleta se incluye algún objeto, se escribe algún mensaje o el sobre o papeleta no son los oficiales.

Voto en blanco:

Ocurre cuando dentro del sobre no hay nada o, en el caso del Senado, cuando la papeleta que se mete dentro del sobre no señala el nombre de ningún candidato a senador.

Abstención

Consiste en no ir a votar el días de las elecciones y tampoco ejercitar el derecho a voto por correos.

Y qué consecuencias tiene cada uno de estos actos. Pues en el caso del voto nulo no hay una repercusión en el resultado, y en el caso de la abstención es difícil establecer un significado ya que una persona puede no votar por indiferencia, por descontento con el sistema electoral, por una enfermedad etc. La cosa cambia cuando de lo que hablamos es del voto en blanco.

Los votos en blanco funcionan diferente porque según la Ley Electoral, esta clase de voto se considera válido, por lo que se suma a los votos obtenidos por las diferentes candidaturas para repartir los escaños.

Entra en juego entonces la ley d'Hondt porque en cada circunscripción quedan excluidas las candidaturas que no consiguen el 3% de los votos válidos emitidos. Al incluir los votos en blanco una candidatura necesita más votos para lograr escaño.

Por ejemplo si en una circunscripción se han emitido 1.000 votos, de los cuales, 200 son en blanco y 50 nulos, teniendo en cuenta sólo los votos a candidaturas un partido necesitaría 30 votos (el 3%) para el escaño, pero teniendo en cuenta esos votos en blanco entonces se necesitan 36 papeletas. Esta forma de voto desfavorecería a los partidos pequeños.