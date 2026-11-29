Ante las elecciones generales del est 29 de noviembre, los ciudadanos españoles tienen varias opciones para ejercer su derecho al sufragio.

Además de elegir una candidatura, pueden votar en blanco, emitir un voto nulo o abstenerse. Sin embargo, aunque estas alternativas pueden interpretarse como una muestra de descontento político, no tienen los mismos efectos sobre los resultados electorales.

La principal diferencia entre el voto en blanco y la abstención es que el primero se considera un voto válido y entra en el cómputo de los sufragios emitidos, mientras que la segunda supone no participar en la votación y no se tiene en cuenta para calcular el porcentaje de votos de los partidos.

Qué es el voto en blanco y cómo afecta al reparto de escaños

Según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), se considera voto en blanco aquel en el que el elector introduce en la urna un sobre vacío, sin ninguna papeleta. En el caso del Senado, también se contabilizan como votos en blanco las papeletas en las que no se haya marcado ningún candidato.

Aunque no se atribuye a ningún partido, el voto en blanco sí puede influir indirectamente en el reparto de escaños, ya que se incluye entre los votos válidos utilizados para calcular los porcentajes mínimos exigidos a las candidaturas.

En las elecciones al Congreso de los Diputados, los partidos necesitan obtener al menos el 3% de los votos válidos de su circunscripción para participar en el reparto de escaños mediante el sistema D'Hondt. En las elecciones municipales, ese umbral es del 5%.

Por tanto, cuantos más votos en blanco se registren, mayor será el número absoluto de sufragios necesarios para superar ese porcentaje.

Esta circunstancia puede dificultar el acceso de las formaciones minoritarias al reparto, aunque no significa que los votos en blanco se asignen automáticamente a los partidos más votados.

Qué es la abstención y en qué se diferencia del voto nulo

La abstención consiste en no participar en las elecciones pese a tener derecho a votar. En España, el sufragio no es obligatorio, por lo que los electores pueden decidir libremente no acudir a las urnas.

A diferencia del voto en blanco, la abstención no se contabiliza entre los votos válidos ni modifica directamente los porcentajes mínimos necesarios para acceder al reparto de escaños. Tampoco existe un porcentaje mínimo de participación para que unas elecciones generales sean válidas.

Por su parte, el voto nulo se produce cuando se incumplen los requisitos legales, por ejemplo, al introducir papeletas de distintas candidaturas en un mismo sobre o alterar voluntariamente una papeleta.

Estos votos se registran en el escrutinio y cuentan para la participación, pero no se consideran válidos ni intervienen en el cálculo de los umbrales electorales. De este modo, el voto en blanco, la abstención y el voto nulo tienen consecuencias distintas en el sistema electoral español.