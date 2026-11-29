El próximo 29 de noviembre, en las elecciones generales de 2026, miles de interventores y apoderados de los distintos partidos políticos acudirán a los colegios electorales. Pero, ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros?.

Aunque sus funciones pueden parecer similares, existen diferencias importantes entre ellos. Conocerlas permite entender mejor cómo se supervisa el proceso electoral y quiénes se encargan de observar que todo se desarrolle conforme a las normas.

El interventor, pendiente de una mesa electoral

El interventor es la persona que un partido designa para estar presente en una mesa electoral determinada. Su trabajo consiste en seguir de cerca todo lo que sucede en ella, desde que comienza la votación hasta que termina el recuento.

Durante la jornada puede comprobar que el procedimiento se desarrolla correctamente, observar posibles incidencias y formular las reclamaciones que considere necesarias si detecta alguna irregularidad.

También puede participar en las deliberaciones de la mesa, aunque tiene voz, pero no voto. Su presencia permite que la candidatura a la que representa tenga un conocimiento directo de cómo se desarrolla la votación y del resultado del escrutinio.

El apoderado, con capacidad para desplazarse por distintos colegios

El apoderado también es un representante de un partido político, pero cuenta con una mayor libertad de movimiento. A diferencia del interventor, no tiene que permanecer en una única mesa electoral, sino que puede desplazarse por los distintos colegios para observar el desarrollo de las elecciones.

Su cometido es comprobar que la jornada transcurre con normalidad, atender posibles incidencias y comunicar al partido cualquier situación que considere relevante.

Además, puede presentar reclamaciones y ejercer funciones de supervisión dentro de los límites establecidos por la legislación electoral.

Dos figuras diferentes con una misma finalidad

La principal diferencia entre ambos está en el ámbito en el que desarrollan su trabajo. Mientras el interventor permanece vinculado a una mesa electoral concreta, el apoderado puede recorrer diferentes colegios electorales.

Los dos contribuyen a que las candidaturas puedan seguir de cerca el desarrollo de las elecciones, controlar el proceso y dejar constancia de cualquier posible irregularidad.