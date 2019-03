El diputado catalán ha afirmado que su actitud se trata de un voto responsable, "nosotros no compartimos alguna de esas medidas como la congelación de pensiones y vamos a presentar una iniciativa de tal manera que si el próximo año la inflación es superior, los pensionistas no pierdan capacidad económica”.

"Estas medidas vienen impuestas por la UE si no hubiéramos adoptado estas medidas hubiéramos acabado intevenidos como Grecia, para evitar un mal peor, a pesar de estar en desacuerdo, hemos optado por apoyar esas medidas".

"Lo que tiene que hacer Zapatero es deshacer lo malo que ha hecho, aplicar lo que le dicta la UE y convocar elecciones"

A pesar de la dureza de Durán i Lleida durante su comparecencia, afirmando que el ciclo político del presidente Zapatero ha terminado, desde CiU no se ha pedido adelanto electoral, -¿no será que ustedes -pensando en sus intereses- quieren evitar que coincidan con las catalanas? –ha preguntado Matías Prats.

El líder de Unió ha afirmado que su voto no se ha hecho "mirando en nuestros intereses".

"Soy partidario de unas elecciones anticipadas, pero hay que hablar alto y claro a la ciudadanía (...) Así que lo peor para una economía que está en la crisis peor de 80 años, es estar cinco o seis meses sin Gobierno".

Durán ha matizado que "quien debe deshacer todo lo que ha hecho mal es Zapatero" ya que "España no puede estar cuatro ó cinco meses sin Gobierno". "Yo también quiero elecciones anticipadas, ahora, que sea Zapatero quien anticipe esas elecciones".

En ese caso, y sobre una futurible coincidencia electoral de generales y catalanas, Durán ha afirmado que no es competencia suya; "eso no nos incumbe a nosotros, estamos acostumbrados a un espacio muy polarizado entre PP y PSOE y en Cataluña hay ganas de cambio y este no pasa por el PP".