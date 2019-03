La crisis de Gobierno se vivió muy de cerca en los pasillos del congreso

Zapatero entraba esta mañana en el Congreso con una leve sonrisa que delataba lo que iba a a ocurrir apenas unas horas más tarde. Rubalcaba el más esquivo. Otros ni palabra.

Los más prudentes como la ministra de economía afirmaban que ellos oficilamente no saben nada, o como la ya ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez que dice que: "habrá que esperar". Ya dentro el debate de los presupuestos pasa a segundo plano, algunos empiezan a decir adiós a los bancos azules, después de la votación de las cuentas del Estado, la vicepresidenta segunda, se despedía efusivamente con besos y abrazos de la vicepresidenta primera De La Vega.

La salida del Congreso es un auténtico torbellino. Zapatero pone rumbo a La Zarzuela y cita a los medios en Moncloa. Mientras tanto las caras de los que verán ya el ex en sus presentaciones delatan contrariedad, Bibiana Aido. Se va por un lateral... La titular de vivienda, Corredor sale apresurada. El ya ex de Trabajo no es capaz de dar mas de un paso sin estrechar una mano y despedirse.

Corbacho tan sólo afirma que :"se han cumplido las fechas que dijo Zapatero. "Los ministros que continúan son los que más sonríen. Especialmente el próximo vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba no ah querido hablar pero su sonrisa lo decía todo.