2026, un año intenso en los tribunales con los juicios a Ábalos, Koldo y el hermano de Pedro Sánchez

2026 será un año intenso en lo político, pero también en lo judicial. Aunque el Gobierno va a centrar todos sus esfuerzos en sacar leyes que les permitan coger impulso, inevitablemente en Moncloa van a mirar de reojo a los tribunales. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los juzgados de Plaza de Castilla serán escenarios protagonistas del año que arranca.

Para el primer trimestre se prevé la primera vista del conocido como Caso Koldo, por el que se sentarán en el banquillo el exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, y el presunto comisionista Víctor de Aldama. Lo que se investiga es la trama de mascarillas, los supuestos favores que realizaron a determinadas empresas y también contratos a parejas de Ábalos en varias empresas públicas. Por todo esto se le imputan a Ábalos media docena de delitos, entre ellos pertenencia a organización criminal, cohecho o malversación, y se le piden más de 20 años de cárcel.

Esta petición podría considerarse un aviso para el otro secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por supuestos amaños de obra pública. Él desde que salió de prisión ha prometido dar su versión de los hechos tachando de “mentiras y manipulaciones” todo lo que hasta ahora se ha conocido.

Como consecuencia de esta trama se ha abierto una pieza separada, declarada secreta, para investigar los pagos en efectivo realizados en el PSOE desde 2017 hasta 2024. El juez solicitó al PSOE los pagos en metálico a todo miembro o trabajador del partido, los socialistas ya se lo han remitido y ahora lo investiga la UCO.

Caso Hidrocarburos y Caso Leire

De forma paralela y conectado al Caso Koldo está el Caso Hidrocarburos, donde Víctor de Aldama tiene un papel fundamental. Ahora el foco también está puesto en Industria y Transición Ecológica. El juez ha citado como testigos a los exjefes de gabinete de Maroto y Ribera.

También sigue en curso la investigación a la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez. Tras los audios de las reuniones en las que se escuchaba a Díez pidiendo información contra la UCO y Anticorrupción con el objetivo de sabotear investigaciones judiciales que afectan al Gobierno, el juez Zamarriego ha decidido citar como testigos a Cerdán y a un estrecho colaborador de Pedro Sánchez, Antonio Hernando.

Caso Hermano del presidente

El juicio que ya tiene fecha fijada en el calendario es el que afecta a David Sánchez, el hermano del presidente, y al exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo. Ambos se sentarán en el banquillo a partir del 28 de mayo.

Juzgados de Plaza de Castilla

En el mes de Abril el juez Peinado decidirá si sienta en el banquillo a la mujer del presidente. No será el único movimiento en estos juzgados. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, está a punto de sentarse en el banquillo acusado de un presunto fraude contra Hacienda de más de 300.000 euros.

Más actividad judicial

De manera paralela continúa el juicio contra la familia Pujol. En primavera arranca el juicio a la ‘Kitchen’, habrá novedades en el Caso Púnica y continuará la investigación al exministro popular Cristóbal Montoro.

