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Los candidatos de Castilla y León centran sus jornadas de reflexión en pasar tiempo con la familia, pasear y descansar

En el día previo a las elecciones de Castilla y León, los candidatos priorizan el descanso y la familia después de una amplia campaña electoral.

Los candidatos se apoyan en su familia antes de las elecciones

Los candidatos de Castilla y León centran sus jornadas de reflexión en pasar tiempo con la familia, pasear y descansar | Antena 3 Noticias

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Lucía Hernández
Publicado:

Este domingo, 15 de marzo, tendrán lugar las elecciones en la comunidad autónoma de Castilla y León, que llegan con una política fragmentada que obligará al partido más votado a pactar para poder gobernar. Hecho que ocurre desde 2019 con la entrada de Ciudadanos.

En la última legislatura, el Partido Popular (PP), subió dos escaños (31), mientras que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), cedió siete de ellos, pero se mantuvo en segundo lugar con 28 escaños.

Tiempo en familia y un espacio para el descanso

Los candidatos han dado a conocer sus planes para la jornada de reflexión del 14 de marzo. Un sábado sin actos de campaña y donde Martínez y Mañueco se apoyan en su familia y se centran en descansar para la dura jornada de mañana.

Por una parte, Carlos Martínez Mínguez, representante del PSOE, explica que estará en compañía de su familia y aprovechará para leer y tomar unas cervezas con los amigos más unos torreznos. Incluso hasta un partido de fútbol con los amigos está entre sus panes de este sábado.

Mientras, el candidato del PP Alfonso Fernández Mañueco, disfrutó de un desayuno familiar y un paseo por las calles de la provincia donde se encontró con varios conocidos.

Ambos representantes han decidido pasar el día con su entorno más cercano y disfrutar del tiempo libre que se les brinda en este período de elecciones.

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