Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Ángel Ceña, el primer candidato en votar

Los ciudadanos de Castilla y León acuden este domingo a las urnas para participar en las elecciones autonómicas que decidirán la composición de las Cortes y el futuro gobierno de la comunidad. La jornada electoral llega tras dos semanas de campaña marcadas por numerosos actos políticos, debates y llamamientos a la participación.

El Partido Popular afronta la votación con el objetivo de revalidar el gobierno de la Junta. La formación ha centrado gran parte de su campaña en movilizar a su electorado para intentar lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario y evitar depender de acuerdos con Vox.

Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español llega a esta cita electoral con la intención de mejorar sus resultados y disputar el liderazgo en las urnas. Aunque las posibilidades de formar gobierno se consideran más complicadas, los socialistas confían en aumentar su apoyo y reforzar su posición en el parlamento autonómico.

Mientras tanto, Vox busca consolidar su crecimiento en la comunidad y convertirse en una fuerza clave para la formación de mayorías si ningún partido alcanza la mayoría absoluta. La formación ha destacado durante la campaña por la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, en diversos actos.

La campaña también ha contado con la participación de figuras destacadas de la política nacional, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que han respaldado a sus respectivos candidatos en los últimos días antes de la votación.

Los colegios electorales permanecerán abiertos durante toda la jornada para permitir la participación de los ciudadanos, en unas elecciones que podrían tener repercusiones políticas más allá del ámbito autonómico. El resultado determinará no solo la composición del parlamento regional, sino también las posibles alianzas necesarias para formar gobierno en la comunidad.

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