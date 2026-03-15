ELECCIONES
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Ángel Ceña, el primer candidato en votar
Sigue en directo la última hora de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
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Los ciudadanos de Castilla y León acuden este domingo a las urnas para participar en las elecciones autonómicas que decidirán la composición de las Cortes y el futuro gobierno de la comunidad. La jornada electoral llega tras dos semanas de campaña marcadas por numerosos actos políticos, debates y llamamientos a la participación.
El Partido Popular afronta la votación con el objetivo de revalidar el gobierno de la Junta. La formación ha centrado gran parte de su campaña en movilizar a su electorado para intentar lograr una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario y evitar depender de acuerdos con Vox.
Por su parte, el Partido Socialista Obrero Español llega a esta cita electoral con la intención de mejorar sus resultados y disputar el liderazgo en las urnas. Aunque las posibilidades de formar gobierno se consideran más complicadas, los socialistas confían en aumentar su apoyo y reforzar su posición en el parlamento autonómico.
Mientras tanto, Vox busca consolidar su crecimiento en la comunidad y convertirse en una fuerza clave para la formación de mayorías si ningún partido alcanza la mayoría absoluta. La formación ha destacado durante la campaña por la presencia de su líder nacional, Santiago Abascal, en diversos actos.
La campaña también ha contado con la participación de figuras destacadas de la política nacional, entre ellas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que han respaldado a sus respectivos candidatos en los últimos días antes de la votación.
Los colegios electorales permanecerán abiertos durante toda la jornada para permitir la participación de los ciudadanos, en unas elecciones que podrían tener repercusiones políticas más allá del ámbito autonómico. El resultado determinará no solo la composición del parlamento regional, sino también las posibles alianzas necesarias para formar gobierno en la comunidad.
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Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: ¿Quién ganará la elecciones según las encuestas?
Según la encuesta preelectoral publicada por el CIS, el PP sería el partido con mayor estimación de voto, con un 33,4%, seguido por el PSOE, con un 32,3%. VOX alcanzaría un 16,1%, UPL se quedaría en un 4,9%, IU-Movimiento SUMAR-VQ un 5,1% y Podemos estaría en el 3,1%.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Ángel Ceña ha sido el primer candidato en votar
Pasadas las 9:40h ejercía su derecho al voto Ángel Ceña, el candidato de Soria ¡Ya!. Tras votar, ha hecho unas declaraciones ante los medios de comunicación, y ha reconocido que "ha dormido bien", y que espera "repetir o mejorar" los resultados de hace 4 años.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Alfonso Fernández Mañueco votará a las 11:30h
El candidato al Partido Popular a la reelección como presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ejercerá este domingo su derecho al voto en Salamanca a las 11:30h.
Por la tarde, a partir de las 20:00h, se congregará con distintos miembros del partido para seguir el recuento electoral.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Este es el número de votantes por provincias
De los 2.097.768 castellanoleoneses que están llamados a las urnas este domingo, 136.195 votantes corresponden a Ávila, 299.425 a Burgos, 424.287 a León, 137.353 a Palencia, 303.191 a Salamanca, 120.825 a Segovia, 76.573 a Soria, 437.764 a Valladolid y 162.155 a Zamora.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Se han dispuesto 4.470 mesas
En estas elecciones autonómicas se han dispuesto 4.470 mesas, más de 24 millones de papeletas y rutas de transporte, para facilitar el sufragio en un millar de pueblos.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Carlos Martínez votará a las 10:00h
El secretario general del PSOE de Castilla y León, y candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ejercerá su derecho al voto en el Colegio Fuente del Rey, situado en Soria, a las 10:00h.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Abren los colegios electorales
Aunque la jornada electoral en Castilla y León haya comenzado a las 8:00h con la constitución de las mesas electorales, no es hasta las 09:00 cuando abren los colegios electorales y comienza la votación.
A partir de este momento se permite la entrada a la sala de los primeros vecinos que quieran ejercer su derecho al voto.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Carlos Pollán votará a las 10:15 en León
El candidato de VOX a la presidencia de Castilla y León, Carlos Pollán, ejercerá su derecho al voto en Escuelas Viejas Carbajal de la Legua, León.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: Se elegirán 82 procuradores
En estas elecciones autonómicas se eligen un total de 82 procuradores, un número más que en el año 2022. Este incremento se debe al aumento de la población en la provincia de Segovia.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo: 2.097.768 electores están llamados a las urnas
Este domingo están llamados a las urnas 2.097.768 electores, de los cuales de los cuales 1.917.546 residen en Castilla y León y 180.222 viven en el extranjero. Además, 81.890 jóvenes votarán por primera vez en unas autonómicas castellanoleonesas desde los comicios de 2022.
Elecciones de Castilla y León 2026 en directo:
Buenos días y bienvenidos a la cobertura en directo de las elecciones autonómicas de Castilla y León.
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