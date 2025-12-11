Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Tribunal Supremo

El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y les envía a juicio por la presunta trama de mascarillas

El magistrado Leopoldo Puente acuerda la apertura de juicio oral contra el exministro de Transportes, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Jos&eacute; Luis &Aacute;balos y Koldo Garc&iacute;a

José Luis Ábalos y Koldo GarcíaEFE

Publicidad

Juan Muñoz
Publicado:

El juez envía a juicio a José Luis Ábalos y a Koldo García y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas.

El magistrado Leopoldo Puente ha acordado abrir juicio oral contra el exministro de Transportes, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, este último en libertad actualmente, por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Por tanto, Koldo García y José Luis Ábalos, que perdió este miércoles sus derechos como diputado, seguirán en prisión, presumiblemente hasta la celebración del juicio oral.

El juez Leopoldo Puente les envía a juicio por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación , falsedad documental y prevaricación.

Fianza de 60.000€ de cara al juicio

Además, el juez les impone una fianza de 60.000 euros con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudiera imponer en el juicio. El magistrado otorga cinco días para que entreguen dicha fianza.

La Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Sin embargo, las acusaciones populares elevan la petición para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

Publicidad

España

La ministra María Jesús Montero en el Congreso

El PP pide la dimisión de Montero tras la detención del expresidente de la SEPI: "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

Ayuso

Ayuso carga contra un PSOE "profundamente machista" y se pregunta "¿a quién van a poner ahora al frente? ¿A Rocco Siffredi?"

¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

¿Quién es Antxon Alonso?: la mano derecha de Cerdán en Servinabar con importantes conexiones políticas

José Luis Ábalos y Koldo García
Tribunal Supremo

El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y les envía a juicio por la presunta trama de mascarillas

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra
Registros

VÍDEO: Las imágenes de los registros en Plus Ultra

Antxon Alonso, el presunto socio del exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar
Operación UCO

Antxon Alonso, detenido en la operación de la UCO abierta contra Leire Díez y el expresidente de la SEPI

Las fuentes de la investigación confirman ahora una tercera detención en Vizcaya: Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial
UCO

La Guardia Civil registra empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la detención de Leire Díez

Los registros, ordenados por la Audiencia Nacional, se están llevando a cabo en Madrid, Sevilla y Zaragoza. Antxón Alonso es el tercer detenido.

Imagen de archivo de Jordi Turull, y Miriam Nogueras, junto a Carles Puigdemont

Junts volverá a tumbar el techo de gasto al no registrarse cambios en la propuesta del Gobierno

El Senado interroga mañana a Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la UCM y testigo en el 'caso Begoña Gómez'

El exvicerrector de la UCM admite que se sintió "obligado" a impulsar la cátedra de Begoña Gómez

La opinión de Vicente Vallés

Vicente Vallés, sobre Pedro Sánchez tras la detención de Leire Díez: "Decidido a seguir en el poder, pase lo que pase"

Publicidad