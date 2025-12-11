El Supremo mantiene en prisión a Ábalos y Koldo y les envía a juicio por la presunta trama de mascarillas

El juez envía a juicio a José Luis Ábalos y a Koldo García y les mantiene en prisión por la presunta trama de mascarillas.

El magistrado Leopoldo Puente ha acordado abrir juicio oral contra el exministro de Transportes, su exasesor y el empresario Víctor de Aldama, este último en libertad actualmente, por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas.

Por tanto, Koldo García y José Luis Ábalos, que perdió este miércoles sus derechos como diputado, seguirán en prisión, presumiblemente hasta la celebración del juicio oral.

El juez Leopoldo Puente les envía a juicio por los presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho continuado, uso y aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación , falsedad documental y prevaricación.

Fianza de 60.000€ de cara al juicio

Además, el juez les impone una fianza de 60.000 euros con el objetivo de asegurar las responsabilidades pecuniarias que se les pudiera imponer en el juicio. El magistrado otorga cinco días para que entreguen dicha fianza.

La Fiscalía pide un total de 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama. Sin embargo, las acusaciones populares elevan la petición para el exministro y su exasesor hasta los 30 años de cárcel.