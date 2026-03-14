Quién ganará las elecciones de Castilla y León del 15 de marzo; esto dicen las encuestas y los sondeos

Castilla y León decide este domingo en las urnas si renueva a Alfonso Fernández Mañueco al frente de la Junta o abre una nueva etapa política. Las encuestas coinciden en dar la victoria al PP, pero sin asegurar la mayoría absoluta y con un Vox al alza como socio casi imprescindible, mientras el PSOE recorta distancia y pelea el 'sorpasso' hasta el último minuto.

La encuesta preelectoral publicada por el CIS pronosticaba que el PP sería el partido con mayor estimación de voto, con un 33,4%, seguido por el PSOE con un 32,3%. VOX alcanzaría un 16,1%, UPL se quedaría en un 4,9%, IU-Movimiento SUMAR-VQ un 5,1% y Podemos estaría en el 3,1%.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 28 y 38 escaños, el PSOE entre 26 y 35, VOX estaría entre los 11 y los 19 escaños, UPL podría lograr entre 2 y 4 escaños, IU-Movimiento SUMAR-VQ de 0 a 4, Podemos-AV no sacaría escaño, Por Ávila y Soria YA podrían lograr un escaño cada uno.

En cuanto a las fuerzas provinciales que actualmente tienen representación en Cortes, Por Ávila y Soria ¡Ya!, ambas cuentan con posibilidades de continuar en el hemiciclo, con entre cero y un escaño, pero perderían apoyos.

La formación soriana incluso perdería representatividad, pues en 2022 logró tres procuradores con un 1,5 por ciento del total de los votos válidos en la comunidad --la encuesta estima un 0,7%--. Por Ávila, con el mismo porcentaje estimado para el próximo 15 de marzo, bajaría 0,4 puntos.

La formación 'Se Acabó la Fiesta', cuya figura más visible en España es Alvise Pérez, se quedaría fuera del parlamento autonómico, según el CIS, con una estimación del 0,8 por ciento.

¿Hay dos sin tres en Castilla y León?

Las encuestas publicadas hablan de que el refrán 'no hay dos sin tres' puede valer para Castilla y León, con el PP situado a la cabeza en las votaciones, el PSOE en segunda posición y Vox en el tercer lugar, con un incremento notable de apoyos.

Pero en el PSOE prefieren agarrarse al refrán de 'a la tercera va la vencida', porque lo fían todo a que esos vasos comunicantes entre votos al PP y Vox les sitúe como primera fuerza, algo que ya ocurrió en 2019, en aquel caso con Cs alimentado por la pérdida de voto del PP, aunque también acabó con un pacto que les apartó del gobierno.

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