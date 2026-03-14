El 'No a la guerra' sale a las calles con 150 manifestaciones en España para exigir el fin del conflicto en Oriente Medio

Se cumplen dos semanas desde que estalló el conflicto en Oriente Medio. Más de mil niños han muerto, cerca de 800.000 personas han tenido que abandonar sus casas de manera forzosa, y 14 millones de ciudadanos se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad. Este sábado, miles de personas salen a la calle por toda España para pedir que acabe la guerra en Irán, en una iniciativa respaldada por más de 200 asociaciones bajo el lema "Hay que parar la guerra en Oriente Medio. No olvidar Gaza".

La plataforma PararLaGuerra ha sido la que ha llamado a la acción, con actos a lo largo de todo el día en más de 150 ciudades españolas. Personalidades del mundo de la cultura, la sociedad y la política han decidido unirse a las movilizaciones, que aseguran que son "absolutamente pacíficas" y que ninguna de ellas se realizará ante embajadas o consulados.

'Hay que parar la guerra en Oriente Medio' reclaman los participantes, entre los que se encuentran más de 200 rostros conocidos: personalidades políticas, como la coordinadora de Sumar o Lara Hernández o la presidenta del PSOE de Madrid, Paca Sauquillo. También cineastas como

5.000 personas en la capital

Gritos de "No a la guerra" y reclamando "Paz" han invadido las calles en una manifestación que ha movilizado a unas 5.000 personas en la capital madrileña, según la organización. Se han concentrado frente al Museo Reina Sofía, donde se encuentra el 'Guernica' de Picasso, símbolo universal antibelicista. "¿Quién decide aquí? El pueblo iraní", o "Cada pueblo, cada plaza, todos somos Gaza", son lemas que aclamaban los asistentes.

El acto ha comenzado con las intervenciones de los representantes de las organizaciones que forman parte de la plataforma PararLaGuerra, junto a profesionales del mundo de la cultura y miembros de la Asociación Iraní ProDerechos Humanos. Después, han dado pie a un homenaje a las ONG expulsadas de Gaza para concluir con la actuación 'Solo le pido a Dios', donde los gritos de "No a la guerra" y "OTAN no" han acaparado la atención.

El periodista, escritor y humorista Juan Cano, ha sido el encargado de leer el manifiesto que condena "el régimen criminal de los ayatolás", y expresa su apoyo al pueblo iraní, en especial a las mujeres en su lucha por la democracia y la igualdad, y añade que "nada justifica los salvajes bombardeos de EEUU e Israel con el asesinato de cientos de inocentes". "Llamamos a las y los demócratas a condenar esta agresión, defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio que debe incluir el fin del genocidio en Gaza", añade el manifiesto.

Cineastas, escritores y diversas figuras del mundo cultural han decidido utilizar su altavoz para apoyar a los afectados de Irán, Gaza y EE.UU. "La cultura siempre estará al lado de la humanidad, no a la guerra, ha resumido Javier Fesser.

También ciudades como Barcelona, Sevilla, Córdoba o Santander han acogido durante este mediodía protestas contra la guerra y en favor de la paz, especialmente clamando el fin del conflicto en Oriente Medio.

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