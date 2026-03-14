Las claves para entender la guerra de Oriente Medio

La guerra empezó como una campaña aérea de gran magnitud, pero, ahora mismo es un conflicto que llega al golfo Pérsico, el Mediterráneo oriental, el interior de Irán y las rutas marítimas y aéreas del mundo.

Qué ocurre con Irán

El 28 de febrero, Estados Unidos (EE.UU) e Israel lanzaron varios ataques contra objetivos militares y gubernamentales dentro de Irán, donde también se han visto dañados edificios institucionales y zonas vinculadas a las fuerzas de seguridad. Desde esa fecha, los bombardeos continúan llegando al territorio iraní.

El objetivo era acabar con la capacidad militar de la República Islámica y su control interno, que acabaría provocando un cambio de régimen. El hecho más destacado fue el asesinato del Líder Supremo iraní y máxima autoridad del país, Alí Jamenei.

Irán atacó de inmediato. Teherán intensificó sus ataques contra Israel y contra infraestructuras militares estadounidenses dentro de la región. Varios países de Oriente Medio como Baréin, Catar, Arabia Saudí, Kuwait y Emiratos Árabes, se fijaron como objetivos y fueron atacados en medio de este conflicto por medio de misiles balísticos y drones.

Mientras los bombardeos llegaban a ambos países, varios buques comerciales eran atacados en el golfo Pérsico, lo que generó que varias compañías navieras del mundo suspendieran su tránsito por el estrecho de Ormuz al no ser un pasaje seguro.

La guerra se encuentra en estado de expansión. Israel ha reforzando su invasión en el sur de Líbano, utilizando los ataques de Hezbolá como excusa. También ha realizado bombardeos contra milicias proiraníes en Irak. El Mediterráneo oriental y el océano Índico se han visto afectados dentro de estos ataques.

El estallido de la guerra

Este conflicto se remonta años atrás, en la Revolución Islámica de 1979 donde Irán era un aliado principal de Estados Unidos en el golfo Pérsico y, junto a Israel, era uno de los pilares de la estrategia estadounidense.

Tras la caída del sah Mohammad Reza Pahleví y el establecimiento de la República Islámica, EE.UU convirtió a Irán en uno de sus principales adversarios. Parte del establishment político estadounidense define la revolución iraní como un gran fracaso de la política exterior de Washington.

Después de 1979, la relación entre Estados Unidos e Irán es una confrontación constante: Operaciones encubiertas, sanciones económicas, aislamiento diplomático y presión militar han sido elementos clave para limitar el poder de la República Islámica.

La invasión fallida de Irak

En 2003, se produjo un intento de invasión por parte de Estados Unidos a Irak, pero este fracasó. Este es uno de los factores clave, junto al desarrollo de capacidades de Irán por las que no se produjeron ataques directos o intervenciones antes de esta guerra.

En la actualidad, Washington y Tel Aviv mantienen que el objetivo es impedir que Irán se consolide como una potencia que pueda desafiar el equilibrio de poder en Oriente Medio.

Por lo que hay cuatro metas a conseguir: neutralizar la flota iraní, terminar con su programa nuclear, debilitar su red de proxies y destruir su arsenal de misiles. Además de provocar un cambio de régimen.

Qué papel tiene el Líder Supremo de Irán

La figura del Líder Supremo es primordial para entender el funcionamiento de la República Islámica. El ayatolá Alí Jamenei lo ocupó desde 1989, después de Ruholá Jomeini, líder de la Revolución Islámica. El asesinato de Jamenei ha ocasionado un proceso de sucesión dentro del sistema político del país.

El Líder Supremo es como un jefe de Estado, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y máxima autoridad religiosa de Irán. El territorio cuenta con un presidente y demás instituciones políticas, pero el Líder Supremo se ubica en el lugar más alto de la jerarquíairaní. Es la Asamblea de Expertos quien se guía por el artículo 109 de la Constitución: conocimiento religioso, justicia y piedad; y perspicacia política y social, prudencia, coraje, facilidades administrativas y adecuada capacidad para que pueda liderar la persona elegida.

El arsenal de misiles iraní

El arsenal misilístico que posee el país es lo que genera su poder militar. Irán tiene el sistema de misiles más grande y diverso de Oriente Medio, que contiene misiles balísticos y de crucero con un gran rango de distancia.

Su programa se ha desarrollado durante años y es el instrumento principal para disuadir a Estados Unidos y sus aliados. Después de la guerra con Irak en los años ochenta, Irán decidió que nunca se volvería a quedar expuesto frente a ataques sin la capacidad de responder.

Dentro de su arsenal destacan los misiles Shahab-3 o Ghadr-1, que cuentan con un alcance suficiente para cualquier lugar de Oriente Medio. Entre ellos, Israel. También hay misiles de combustible sólido con una precisión notoria para atacar infraestructuras militares y objetivos específicos.

Consecuencias para el tráfico aéreo y marítimo

Uno de los sectores más afectados por la guerra es la aviación internacional. Se ha producido el cierre aéreo de varios países del golfo Pérsico debido a la escalada militar, lo que ha eliminado una de las rutas principales que conecta Europa con Asia y Oceanía. Se ha reducido aproximadamente el 13% el tráfico aéreo desde el inicio del conflicto.

También se han creado limitaciones de sobrevuelo derivadas de la guerra de Ucrania, el veto al espacio aéreo bielorruso, después de lo que ocurrió en 2021, y a restricciones ya existentes en zonas de Georgia por conflictos territoriales. Se le añade el cierre del espacio aéreo entre Rusia y los países occidentales.

El transporte marítimo se ha visto afectado por la inseguridad que hay en el estrecho de Ormuz y en el golfo Pérsico. La reducción del tráfico marítimo se refleja en que el tránsito de petroleros se ha reducido un 90%, según MarineTraffic. Esto permite que Teherán ejerza presión económica sin importar el coste militar y logístico que conlleva un bloqueo total.

La guerra de Irán afecta a varios factores, no solo al ámbito militar de Oriente Medio. Se han reconfigurado rutas comerciales, encarecido el transporte global y está creando consecuencias económicas que afectan de manera mundial.

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