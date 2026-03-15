Guía de la jornada de elecciones de Castilla y León 2026: cómo votar, horario colegios y cuándo habrá resultados

Las elecciones a las Cortes de Castilla y León se celebran este domingo 15 de marzo de 2026, tal como establece el Decreto 1/2026 de 19 de enero del Presidente de la Junta de Castilla y León. La campaña electoral concluyó a las 24:00 horas del 13 de marzo de 2026. La sesión constitutiva de las Cortes tendrá lugar el 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas.

¿Qué se elige?

Los castellano leoneses eligen este domingo a los 82 diputados que conformarán las Cortes durante los próximos cuatro años. En estas elecciones se elige un procurador más que en la anterior legislatura, por el aumento de población de la provincia de Segovia.

¿Cuántos partidos se presentan?

Según el BOCYL, hay un total de 131 candidaturas de 26 formaciones políticas. Sólo nueve concurren en la nueve provincias de Castilla y León. Valladolid aglutina la mayor parte de candidaturas presentadas, con 17 en total. UPL (Unión del Pueblo Leonés) consiguió tres procuradores en las elecciones de febrero de 2022 y se presenta León, Salamanca y Zamora.

Soria ¡Ya!, que también contó con tres procuradores, se presenta sólo por la circunscripción soriana. En el caso de Por Ávila, con un procurador en las dos últimas legislaturas, presenta listas en Ávila y Valladolid.

¿Cómo se vota?

Pueden votar todas las personas de nacionalidad española, mayores de 18 años, que estén empadronadas en Castilla y León e inscritas en el censo electoral. Para ejercer el derecho al voto, deberán acudir al colegio electoral asignado, identificarse con el DNI, pasaporte o carné de conducir y depositar la papeleta elegida en la urna correspondiente. Si desea votar en blanco, el sobre deberá estar vacío y cerrado.

Electores

La población de Castilla y León asciende a 2.398.500 personas. El censo de residentes (CER) está compuesto por 1.917.546 electores, de los cuales 81.890 ejercerán su derecho al voto por primera vez. Por su parte, el censo de españoles residentes en el extranjero (CERA) alcanza los 180.222 electores, con 20.143 nuevas incorporaciones desde 2022.

Horarios

Los colegios electorales estarán abiertos ininterrumpidamente desde las 9:00 horas hasta las 20.00 horas. Se habilitarán 2.910 locales electorales en los que se constituirán 4.470 mesas electorales.

El territorio más extenso

Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, con más de 95.000 km², 2.248 municipios y 2.208 entidades locales menores. Estas características exigen un despliegue logístico y humano muy importante que movilizará a más de 30.000 efectivos por todo el territorio para garantizar el voto de casi 2,1 millones de electores en 4.470 mesas electorales.

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho de sufragio, se han previsto 301 rutas de transporte para el traslado de votantes. Asimismo, se han registrado 88 solicitudes de voto accesible para personas con discapacidad visual.

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