Pintadas de "asesinos" y "ratas" en la casa de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas en Hornachos

La fachada de la vivienda de los dos hermanos detenidos en Hornachos (Badajoz) por la muerte de su vecina Francisca Cadenas, desaparecida en 2017, ha amanecido con pintadas de "asesinos" y "ratas". Los mensajes han aparecido en el exterior del inmueble horas antes de que ambos sean puestos a disposición judicial.

Los dos hermanos han llegado pasadas las doce y media de este sábado al Tribunal de Instancia de Villafranca de los Barros (Badajoz), en medio de abucheos e insultos de vecinos congregados en el lugar. Han llegado en vehículos con cristales tintados, por lo que no han podido ser vistos.

Ambos han pasado a disposición judicial tras permanecer tres noches en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra, tras ser detenidos el pasado miércoles, cuando el instituto armado encontró restos óseos debajo del patio de su vivienda, que al día siguiente fueron confirmados como pertenecientes a Francisca Cadenas.

Por su parte, la abogada de la familia de Francisca Cadenas, Verónica Guerrero, ha avanzado este sábado que va a pedir al juez prisión provisional para los dos detenidos. "Yo, como acusación particular, lo que voy a interesar es el ingreso en prisión provisional de los dos, puesto que lo que tenemos a día de hoy son unos restos que han aparecido en una casa", ha señalado Guerrero.

La declaración ante el juez de los dos detenidos viene precedida de la confesión ante la Guardia Civil del menor de los dos hermanos, quien este pasado viernes admitió ser el autor del crimen de Francisca Cadenas y exculpó a su hermano mayor, también detenido, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Cabe recordar que los dos hermanos fueron detenidos en la tarde del pasado miércoles, después de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraran restos óseos enterrados en el patio de su vivienda, que posteriormente se confirmó que eran de Francisca Cadenas.

Tras prestar declaración, será el juez del Juzgado de Primera Instancia de Villafranca de los Barros el que deberá decidir si envía a prisión provisional a los dos detenidos, a uno de ellos o si los deja en libertad con cargos.

Francisca Cadenas desapareció en mayo de 2017 tras recorrer un trayecto de apenas 50 metros desde su vivienda. La última vez que se la vio fue en un callejón cercano a su domicilio, muy próximo también a la casa de los dos hermanos ahora detenidos.

Durante estos años, la familia convivió con los sospechosos como vecinos. Entre ambas viviendas había apenas 23 metros de distancia. La investigación llegó a archivarse, pero fue reactivada en 2024, cuando la UCO asumió el caso y abrió nuevas líneas de investigación. A partir de entonces se intensificaron las pesquisas en la zona donde se perdió el rastro de la mujer.

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