Confinados dos pueblos de Soria de manera preventiva por un camión incendiado

Hoy sábado, los pueblos de Montuenga y Aguilar de Montuenga, en Soria, han sido confinados de manera preventiva durante la madrugada por el incendio de un camión articulado en la A-2 (Autovía del Nordeste), tras chocar con un turismo.

La colisión se produjo sobre las 00.14 horas en el kilómetro 172 a la altura de Arcos de Jalón. El incendio se produjo en el momento de choque y el camión dejó una columna de humo al arder el tráiler que transportaba mercancía peligrosa variada (clases 3, 5, 8 y 9), informó Emergencias 1-1-2 Castilla y León. Las llamas se expandieron hasta el área adyacente según ha informado la Diputación.

Plan Especial de Mercancías Peligrosas

A las 00.20 horas, la Junta de Castilla y León activó el nivel 1 del Plan Especial de Mercancías Peligrosas, donde se incluye el aislamiento preventivo a raíz de a colisión entre el coche y el camión. La A-2 fue cortada durante varias horas en ambas direcciones (sentido Madrid y Zaragoza). Después de caso seis horas, a las 06.30 horas, se logró controlar y extinguir el incendio.

El accidente ha dejado a dos personas heridas. El conductor del turismo se encuentra en estado grave y en carácter leve el del camión.

Accidente en la A-231

A las 07.33 horas, el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió varias llamadas que alertaban de un accidente en la A-231, en el kilómetro 71, sentido León. El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en Palencia, en la localidad de Villarrabé.

Se trataba de un tráiler que volcó y su conductor, un hombre de 35 años resultó herido. La Guardia Civil recibió el aviso y Emergencias sanitarias envió recursos, entre ellos, el equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) de Saldaña

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