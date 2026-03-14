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VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

Ha sido la torre albarrana la que ha sufrido el derrumbe. Se ha abierto una investigación para conocer el motivo por el que se ha producido, aunque afortunadamente no se han reportado heridos.

VÍDEO: Se derrumba una torre del castillo de Escalona, en Toledo

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Paula Hidalgo
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Esta mañana, la provincia de Toledo ha sufrido grandes daños patrimoniales al derrumbarse la torre albarrana del castillo de Escalona. Afortunadamente, el desprendimiento no ha causado heridos, aunque sí ha afectado a algunos vehículos que se encontraban estacionados en las inmediaciones del lugar. Ya han sido retirados por sus propietarios, al no presentar problemas mecánicos.

Los hechos se han producido cerca de las 10:30 horas de la mañana, cuando los servicios de emergencia han recibido el aviso. Se ha desplazado una patrulla del puesto de la Guardia Civil de Escalona junto con varios técnicos municipales y miembros de la corporación municipal. operarios del servicio municipal del Ayuntamiento de Escalona han procedido a la retirada de los restos desprendidos con maquinaria pesada y han precintado la zona. En este momento el castillo permanece cerrado a visitas.

El Partido Popular de la localidad toledana de Escalona ha lamentado "que parte de la historia de nuestro pueblos, ha desaparecido", aunque ha agradecido que no se hayan reportado heridos. También ha afirmado que ya se están investigando las causas del derrumbe, y esperan "que se esclarezcan los hechos del por qué" se ha producido.

El castillo abrió al público en 2025

El alcalde de la localidad, Álvaro Gutiérrez, ha detallado a EFE que se trata de una de las torres situadas a la entrada del castillo, y que este sábado "centenares de personas" tenían previsto acudir a visitarlo. Gracias a que el derrumbe se ha producido cuando las visitas aún no habían comenzado, no ha habido personas heridas. Los mismos turistas que estaban descubriendo la localidad han sido quienes han grabado el momento del derrumbe y lo han difundido. En las imágenes se aprecia cómo comienza a caer material hasta que, pocos segundos después, se desploma la torre por completo, generando una densa nube de humo.

"Se va a caer todo", avisaban los visitantes, al tiempo que llamaban a la policía para alertar de la situación. Gutiérrez ha indicado que se va a proceder a realizar una evaluación de daños, no solo los de esa torre, sino también para "hacer una auditoría del resto de la muralla del castillo" con el fin de "descartar que haya más peligro". "Es una pena, sobre todo ahora que estábamos muy avanzados en un pliego para la licitación de las obras de restauración de algunas torres", entre ellas la que se ha derrumbado, ha precisado el alcalde, lamentando que "desgraciadamente" no ha dado tiempo a sacarlo.

El alcalde de Escalona se ha mostrado "absolutamente apenado", y que las visitas estarán suspendidas durante "las próximas semanas". Las puertas de este castillo abrieron a la ciudadanía hace menos de un año, el 26 de abril de 2025, después de que el Ayuntamiento adquiriera la fortaleza en octubre de 2024.

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