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Elecciones Castilla y León 2026: ¿Cuándo se contará el voto por correo?

Hay quienes dudan, por lo que es preciso remarcar que el voto por correo comprende una opción totalmente válida y segura dentro del sistema electoral español.

Solicitud de voto por correo

Solicitud de voto por correoEuropa Press

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Hoy se celebran elecciones a las Cortes de Castilla y León, una cita electoral clave de cara a la gobernabilidad de la comunidad durante los próximos cuatro años. Una de las opciones para aquellos que no puedan estar presentes en estos comicios es la del voto por correo. Una de las principales preguntas que surgen a los electores es la de cuándo se contará el voto por correo y nosotros tenemos la respuesta.

Algo a tener en cuenta es que el voto por correo no se cuenta antes de que se desarrollen las elecciones, sino que se incorpora al escrutinio el mismo día que se celebran los comicios, junto al resto de papeletas depositadas en las urnas.

Es Correos quien custodia los sobres con las papeletas enviados por correo, quienes se encargan de garantizar todas las medidas de seguridad necesarias para el correcto desarrollo del proceso electoral. Dichos votos, se remiten a las mesas electorales correspondientes antes del cierre de los colegios electorales.

Cuando la votación presencial finalice, a las 20:00 horas, las mesas electorales abren los sobres remitidos por Correos y suman los votos por correo al recuento general. De esta manera, forman parte del escrutinio provisional que se conoce la misma noche electoral.

Voto por correo

El voto por correo comprende una opción totalmente válida y segura dentro del sistema electoral español. Su recuento, integrado en el escrutinio de cada mesa electoral, garantiza que la voluntad de los electores que no han acudido presencialmente a las urnas esté reflejada en los resultados finales de las elecciones a las Cortes de Castilla y León.

La última vez que Castilla y León acudió a las urnas fue el 13 de febrero de 2022. En aquella ocasión, la convocatoria fue anticipada y supuso la primera vez que un presidente de la Junta adelantaba las elecciones en la comunidad. Hasta entonces, los comicios autonómicos se celebraban tradicionalmente el cuarto domingo de mayo.

En aquella cita electoral, el Partido Popular fue la fuerza más votada con un 31,4% de los votos, seguido muy de cerca por el PSOE, que obtuvo un 30,02%. Por su parte, Vox se situó como tercera fuerza política con un 17,64% de los votos, protagonizando una fuerte subida respecto a 2019: pasó de un solo asiento a sumar 13 escaños, es decir, 12 más que en la anterior legislatura.

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