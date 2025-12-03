Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Audiencia de Badajoz

El juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo se pospone al 28 de mayo

La Audiencia de Badajoz retrasa las fechas dada la imposibilidad de algunos letrados de la causa al coincidirles los días fijados inicialmente con otras vistas. Están procesados por presunta contratación irregular.

El hermano del presidente del gobierno, David S&aacute;nchez

El hermano del presidente del gobierno, David SánchezEuropa Press

Juan Muñoz
Publicado:

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, por presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, se pospone a finales de mayo, concretamente a partir del día 28.

Por tanto, el juicio que estaba fijado en un primer momento entre el 9 y el 14 de febrero se celebrará finalmente entre el 28 de mayo y el 4 de junio del próximo año 2026.

La Audiencia de Badajoz ha decidido posponer el juicio debido a la imposibilidad de participar de algunos letrados de la causa al coincidirles las fechas inicialmente fijadas con la celebración de otras vistas.

Según el auto de la Audiencia de Badajoz, y después de "aportarse fechas de los respectivos señalamientos" de los abogados, como se había requerido a aquellos letrados personados en la causa, se ha decidido aplazar el juicio a finales de mayo al no disponer estos de otras fechas libres.

"Algo inevitable al ser tantas las partes personadas", asegura la Audiencia de Badajoz tras aplazar la vista a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, quien será candidato a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios que se llevarán a cabo en diciembre.

No obstante, esta decisión se podrá impugnar interponiendo un recurso de reposición ante la Audiencia de Badajoz en un plazo máximo de tres días.

