El juicio al hermano de Pedro Sánchez y a Miguel Ángel Gallardo se pospone al 28 de mayo

El juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, por presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, se pospone a finales de mayo, concretamente a partir del día 28.

Por tanto, el juicio que estaba fijado en un primer momento entre el 9 y el 14 de febrero se celebrará finalmente entre el 28 de mayo y el 4 de junio del próximo año 2026.

La Audiencia de Badajoz ha decidido posponer el juicio debido a la imposibilidad de participar de algunos letrados de la causa al coincidirles las fechas inicialmente fijadas con la celebración de otras vistas.

Según el auto de la Audiencia de Badajoz, y después de "aportarse fechas de los respectivos señalamientos" de los abogados, como se había requerido a aquellos letrados personados en la causa, se ha decidido aplazar el juicio a finales de mayo al no disponer estos de otras fechas libres.

"Algo inevitable al ser tantas las partes personadas", asegura la Audiencia de Badajoz tras aplazar la vista a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, quien será candidato a la Presidencia de la Junta en los próximos comicios que se llevarán a cabo en diciembre.

No obstante, esta decisión se podrá impugnar interponiendo un recurso de reposición ante la Audiencia de Badajoz en un plazo máximo de tres días.