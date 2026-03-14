Una madre y su hijo golpean y arrancan un trozo de oreja a un profesor en Alicante

Este viernes, en el IES Cotes Baixes, en la localidad de Alcoy, en Alicante, una madre y uno de sus hijos de 17 años han sido acusados de agredir a un profesor del centro educativo. El docente recibió la técnica del mataleón, varias patadas y puñetazos y un mordisco por parte de uno de los agresores que le arrancó un trozo de su oreja.

El momento del ataque

Según varios testigos, todo ocurrió después de que la madre y el menor acudieran al centro al recibir un aviso de un incidente entre otro hijo de la mujer (hermano del supuesto agresor), y el profesor. Cuando llegaron los agentes, el afectado estaba siendo inmovilizado con un mataleón y recibiendo varios golpes por parte de los atacantes.

Todavía se desconoce quién de los detenidos le mordió la oreja al docente, que se encuentra en el hospital para llevar a cabo su reconstrucción en la parte arrancada.

La Policía Nacional, Policía Local y sanitarios se desplazaron al instituto para detener a los agresores que ya se encuentran en dependencias policiales.

Las agresiones contra docentes aumentan

En el IES Julio Verne de Bargas, en Toledo, un profesor recibió una agresión por parte de varios alumnos hace tres semanas. El servicio de inspección de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha mantiene abierta la investigación.

Los hechos ocurrieron durante unas jornadas de puertas abiertas que organizaba el centro a las que acudió el alumnado del CEIP Santísimo Cristo de Sala. El profesor fue agredido por estudiantes de ambos centros.

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